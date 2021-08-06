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Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды - РИА Новости, 06.08.2021
Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
Цены на газ в Европе бьют рекорды из-за роста спроса на газ и одновременного снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ), объяснили эксперты Bank of... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:46
2021-08-06T14:46
экономика
bank of america
европа
новый уренгой
снг
газпром
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Цены на газ в Европе бьют рекорды из-за роста спроса на газ и одновременного снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ), объяснили эксперты Bank of America."Хорошо известное сочетание резкого повышения спроса на газ, поддерживаемого также ростом выработки электроэнергии, низкого уровня запасов в хранилищах и сокращенных поставок СПГ продолжает двигать цены вверх", - говорится в отчете банка.Так, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе находятся на пятилетних минимумах и используются менее чем на 60%, в то время как нормальным показателем для сезона является уровень примерно 70%. Кроме того, импорт СПГ в Европу летом снизился на 24% по сравнению с пандемийными показателями по поставкам летом прошлого года, привели статистику авторы отчета.Одновременно "Газпром" в июле увеличил экспорт газа в страны, не входящие в СНГ, на 11% за год. Спрос на газ остается высоким и на российском рынке - добыча газа в стране за прошлый месяц выросла на 14% по сравнению с июлем 2020 года, напомнили эксперты.Цены на газ на европейском форвардном рынке с начала июля бьют исторические рекорды. Так, если в начале месяца она превысила планку в 400 долларов за тысячу кубометров, то в конце стала стоить уже более 500 долларов. В пятницу, 6 августа, стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигла уже уровня 540 долларов за тысячу кубометров на фоне аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, откуда начинается газопровод "Ямал-Европа".
https://ria.ru/20210806/gaz-1744674942.html
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экономика, bank of america, европа, новый уренгой, снг, газпром
14:46 06.08.2021
 
Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды

Эксперты Bank of America: цены бьют рекорды из-за роста спроса на газ и снижения поставок СПГ

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Цены на газ в Европе бьют рекорды из-за роста спроса на газ и одновременного снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ), объяснили эксперты Bank of America.
"Хорошо известное сочетание резкого повышения спроса на газ, поддерживаемого также ростом выработки электроэнергии, низкого уровня запасов в хранилищах и сокращенных поставок СПГ продолжает двигать цены вверх", - говорится в отчете банка.
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Так, подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе находятся на пятилетних минимумах и используются менее чем на 60%, в то время как нормальным показателем для сезона является уровень примерно 70%. Кроме того, импорт СПГ в Европу летом снизился на 24% по сравнению с пандемийными показателями по поставкам летом прошлого года, привели статистику авторы отчета.
Одновременно "Газпром" в июле увеличил экспорт газа в страны, не входящие в СНГ, на 11% за год. Спрос на газ остается высоким и на российском рынке - добыча газа в стране за прошлый месяц выросла на 14% по сравнению с июлем 2020 года, напомнили эксперты.
Цены на газ на европейском форвардном рынке с начала июля бьют исторические рекорды. Так, если в начале месяца она превысила планку в 400 долларов за тысячу кубометров, то в конце стала стоить уже более 500 долларов. В пятницу, 6 августа, стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигла уже уровня 540 долларов за тысячу кубометров на фоне аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, откуда начинается газопровод "Ямал-Европа".
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Газ рекордно дорожает в Европе. Названа возможная причина
 
ЭкономикаBank of AmericaЕвропаНовый УренгойСНГГазпром
 
 
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