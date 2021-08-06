https://ria.ru/20210806/gaz-1744674942.html

Туркмения готова увеличить поставки газа в Центральную Азию

Туркмения готова увеличить поставки газа в Центральную Азию - РИА Новости, 06.08.2021

Туркмения готова увеличить поставки газа в Центральную Азию

Туркмения готова существенно нарастить поставки природного газа и электричества в Центральную Азию и за ее пределы, заявил вице-премьер, глава МИД страны Рашид... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:45

2021-08-06T13:45

2021-08-06T14:20

газопроводы

туркмения

центральная азия

рашид мередов

цены на нефть

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"АВАЗА" (Туркменистан), 6 авг - РИА Новости. Туркмения готова существенно нарастить поставки природного газа и электричества в Центральную Азию и за ее пределы, заявил вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов по итогам консультативной встречи глав государств региона, прошедшей в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.Выступая с заявлением для СМИ, Мередов отметил, что при обсуждении взаимодействия стран региона в сфере энергетики, "с туркменской стороны была заявлена готовность к существенному наращиванию объемов поставок природного газа из Туркменистана в страны Центральной Азии, либо через их территории на внешние рынки, на взаимовыгодных условиях".Глава туркменского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что "имеющиеся в стране мощности позволяют значительно нарастить поставки электроэнергии в государства Центральной Азии"."Максимальная реализация природно-сырьевого потенциала нашего региона и преимуществ его географического расположения требует создания мощной энергетической инфраструктуры - как внутри региона, так и по его внешнему периметру, активного и полноформатного участия всех без исключения государств Центральной Азии", - добавил Мередов.

https://ria.ru/20210806/aziya-1744651443.html

https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744528338.html

туркмения

центральная азия

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газопроводы, туркмения, центральная азия, рашид мередов, цены на нефть