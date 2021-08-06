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Туркмения готова увеличить поставки газа в Центральную Азию
Туркмения готова увеличить поставки газа в Центральную Азию - РИА Новости, 06.08.2021
Туркмения готова увеличить поставки газа в Центральную Азию
Туркмения готова существенно нарастить поставки природного газа и электричества в Центральную Азию и за ее пределы, заявил вице-премьер, глава МИД страны Рашид... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:45
2021-08-06T13:45
2021-08-06T14:20
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центральная азия
рашид мередов
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"АВАЗА" (Туркменистан), 6 авг - РИА Новости. Туркмения готова существенно нарастить поставки природного газа и электричества в Центральную Азию и за ее пределы, заявил вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов по итогам консультативной встречи глав государств региона, прошедшей в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.Выступая с заявлением для СМИ, Мередов отметил, что при обсуждении взаимодействия стран региона в сфере энергетики, "с туркменской стороны была заявлена готовность к существенному наращиванию объемов поставок природного газа из Туркменистана в страны Центральной Азии, либо через их территории на внешние рынки, на взаимовыгодных условиях".Глава туркменского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что "имеющиеся в стране мощности позволяют значительно нарастить поставки электроэнергии в государства Центральной Азии"."Максимальная реализация природно-сырьевого потенциала нашего региона и преимуществ его географического расположения требует создания мощной энергетической инфраструктуры - как внутри региона, так и по его внешнему периметру, активного и полноформатного участия всех без исключения государств Центральной Азии", - добавил Мередов.
https://ria.ru/20210806/aziya-1744651443.html
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газопроводы, туркмения, центральная азия, рашид мередов, цены на нефть
13:45 06.08.2021 (обновлено: 14:20 06.08.2021)
Туркмения готова увеличить поставки газа в Центральную Азию
Глава МИД Туркмении Мередов: страна готова увеличить поставки газа в Центральную Азию
"АВАЗА" (Туркменистан), 6 авг - РИА Новости. Туркмения
готова существенно нарастить поставки природного газа и электричества в Центральную Азию
и за ее пределы, заявил вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов
по итогам консультативной встречи глав государств региона, прошедшей в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия.
Выступая с заявлением для СМИ, Мередов отметил, что при обсуждении взаимодействия стран региона в сфере энергетики, "с туркменской стороны была заявлена готовность к существенному наращиванию объемов поставок природного газа из Туркменистана в страны Центральной Азии, либо через их территории на внешние рынки, на взаимовыгодных условиях".
Глава туркменского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что "имеющиеся в стране мощности позволяют значительно нарастить поставки электроэнергии в государства Центральной Азии".
"Максимальная реализация природно-сырьевого потенциала нашего региона и преимуществ его географического расположения требует создания мощной энергетической инфраструктуры - как внутри региона, так и по его внешнему периметру, активного и полноформатного участия всех без исключения государств Центральной Азии", - добавил Мередов.