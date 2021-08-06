https://ria.ru/20210806/gaz-1744640331.html

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 06.08.2021

Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:25

2021-08-06T11:25

2021-08-06T13:04

экономика

газпром

в мире

природный газ

европа

новый уренгой

россия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.К 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF (самого ликвидного хаба Европы) дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров. При этом к моменту открытия торгов цена составляла 542,6 доллара, а затем снижалась до 535.Рекордное подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод "Ямал — Европа" после пожара на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.Завод по подготовке конденсата к транспорту расположен в 23 километрах от Нового Уренгоя. Возгорание на установке деэтанизации конденсата началось в ночь на 5 августа, спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.Из-за этого "Газпром" вдвое уменьшил прокачку через газопровод "Ямал — Европа": если в течение дня ГТС Германии принимала на входе примерно 1,9-2,1 миллиона кубометров, то после 18:00 прием упал до миллиона кубометров в час. Сегодня с утра объем прокачки немного подрос — до 1,5-1,6 миллиона кубометров в час.Акции "Газпрома" при этом теряют в цене один процент, а ранее уже падали на 2,83 процента.

https://ria.ru/20210802/gaz-1743940653.html

https://ria.ru/20210607/gaz-1735680188.html

европа

новый уренгой

россия

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экономика, газпром, в мире, природный газ, европа, новый уренгой, россия