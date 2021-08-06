11:25 06.08.2021 (обновлено: 13:04 06.08.2021)
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
К 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF (самого ликвидного хаба Европы) дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров. При этом к моменту открытия торгов цена составляла 542,6 доллара, а затем снижалась до 535.
2 августа, 10:12"Газпром" сократил транзит газа в крупные европейские хранилища
Рекордное подорожание происходит на фоне снижения прокачки через газопровод "Ямал — Европа" после пожара на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.
Завод по подготовке конденсата к транспорту расположен в 23 километрах от Нового Уренгоя. Возгорание на установке деэтанизации конденсата началось в ночь на 5 августа, спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.
Из-за этого "Газпром" вдвое уменьшил прокачку через газопровод "Ямал — Европа": если в течение дня ГТС Германии принимала на входе примерно 1,9-2,1 миллиона кубометров, то после 18:00 прием упал до миллиона кубометров в час. Сегодня с утра объем прокачки немного подрос — до 1,5-1,6 миллиона кубометров в час.
Акции "Газпрома" при этом теряют в цене один процент, а ранее уже падали на 2,83 процента.