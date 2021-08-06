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Парламент Молдавии утвердил новое правительство Гаврилицы
Парламент Молдавии утвердил новое правительство Гаврилицы - РИА Новости, 06.08.2021
Парламент Молдавии утвердил новое правительство Гаврилицы
Парламент Молдавии на заседании в пятницу голосами большинства депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Натальи РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:24
2021-08-06T14:45
в мире
молдавия
правительство молдавии
парламент молдавии
майя санду
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу голосами большинства депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Натальи Гаврилицы, заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.Президент Молдавии Майя Санду по инициативе победившей на выборах партии "Действие и солидарность" выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры. В пятницу Гаврилица представила парламенту на утверждение программу правительства и свою команду."Проект утверждения правительственной программы и вынесения вотума доверия правительству Натальи Гаврилицы утвержден 61 голосом", - сказал Гросу на заседании парламента.Гаврилица пообещала уже на следующей неделе провести первые заседания правительства, чтобы кабмин как можно скорее приступил к работе. При этом правительство Гаврилицы станет больше, чем нынешний кабмин, в нем будет 13 министерств вместо девяти.Новое правительство было утверждено благодаря поддержке правящей партии "Действие и солидарность", оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" отказались поддержать кандидата в премьеры.Прежний премьер Молдавии Ион Кику ушел в отставку в декабре прошлого года. С тех пор депутаты дважды пытались сформировать новый кабмин, однако им это не удалось, несмотря на то, что одним из кандидатом на пост премьера была Гаврилица. Назначить правительство удалось только после роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
https://ria.ru/20210805/sandu-1744589666.html
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в мире, молдавия, правительство молдавии, парламент молдавии, майя санду
14:24 06.08.2021 (обновлено: 14:45 06.08.2021)
 
Парламент Молдавии утвердил новое правительство Гаврилицы

Парламент Молдавии утвердил новое правительство под руководством экс-министра финансов Гаврилицы

© Facebook/Natalia GavrilițaГосударственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица
Государственный деятель Молдавии Наталья Гаврилица
© Facebook/Natalia Gavrilița
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу голосами большинства депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Натальи Гаврилицы, заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.
Президент Молдавии Майя Санду по инициативе победившей на выборах партии "Действие и солидарность" выдвинула Гаврилицу кандидатом в премьеры. В пятницу Гаврилица представила парламенту на утверждение программу правительства и свою команду.
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Гаврилица пообещала уже на следующей неделе провести первые заседания правительства, чтобы кабмин как можно скорее приступил к работе. При этом правительство Гаврилицы станет больше, чем нынешний кабмин, в нем будет 13 министерств вместо девяти.
Новое правительство было утверждено благодаря поддержке правящей партии "Действие и солидарность", оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" отказались поддержать кандидата в премьеры.
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В миреМолдавияПравительство МолдавииПарламент МолдавииМайя Санду
 
 
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