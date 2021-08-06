https://ria.ru/20210806/evrovidenie-1744563030.html

Нравятся женщины с усами: вышел клип Little Big и Нетты Барзилай

Нравятся женщины с усами: вышел клип Little Big и Нетты Барзилай - РИА Новости, 06.08.2021

Нравятся женщины с усами: вышел клип Little Big и Нетты Барзилай

Little Big записали дуэт с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай и сняли на него клип. Об этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T11:11

2021-08-06T11:11

2021-08-06T12:39

шоубиз

евровидение

нетта барзилай

музыка

little big

ильич (илья прусикин)

софья таюрская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744635314_126:0:1500:773_1920x0_80_0_0_7a419a5eb90ef413235ebfc74b83c064.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Little Big записали дуэт с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай и сняли на него клип. Об этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин в личном Instagram-аккаунте.Их трек называется Moustache (переводится как "усы"). "I know, I know you like my moustache (Я знаю, я знаю, что тебе нравятся мои усы)", — поется в новом хите Little Big и Нетты. Песня уже доступна на цифровых платформах.В клипе Барзилай и вокалистка Little Big Софья Таюрская изображены с растительностью на лице. Чтобы сделать усы гуще, их героини готовы на все. Фанаты творчество Нетты и Little Big оценили. "Гипноз!", "Как всегда, бомба!", "Победители Евровидения 2018 и 2020 в совместном хите! Лучшие!", "Еще одна песенка в копилочку", — пишут в комментариях к посту Прусикина. В 2020 группа Little Big должна была представлять на Евровидении Россию с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся. От участия в смотре в 2021 музыканты отказались.Нетта Барзилай одержала победу на Евровидении в 2018 году. Первое место ей принесла композиция Toy ("Игрушка").В этом году от России на Евровидение поехала Манижа. Она заняла девятое место c песней "Русская женщина". На конкурсе победила итальянская группа Måneskin c композицией Zitti e buoni.

https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение, нетта барзилай, музыка, little big, ильич (илья прусикин), софья таюрская