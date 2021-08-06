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Шоубиз
https://ria.ru/20210806/evrovidenie-1744563030.html
Нравятся женщины с усами: вышел клип Little Big и Нетты Барзилай
Нравятся женщины с усами: вышел клип Little Big и Нетты Барзилай - РИА Новости, 06.08.2021
Нравятся женщины с усами: вышел клип Little Big и Нетты Барзилай
Little Big записали дуэт с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай и сняли на него клип. Об этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T11:11
2021-08-06T12:39
шоубиз
евровидение
нетта барзилай
музыка
little big
ильич (илья прусикин)
софья таюрская
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Little Big записали дуэт с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай и сняли на него клип. Об этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин в личном Instagram-аккаунте.Их трек называется Moustache (переводится как "усы"). "I know, I know you like my moustache (Я знаю, я знаю, что тебе нравятся мои усы)", — поется в новом хите Little Big и Нетты. Песня уже доступна на цифровых платформах.В клипе Барзилай и вокалистка Little Big Софья Таюрская изображены с растительностью на лице. Чтобы сделать усы гуще, их героини готовы на все. Фанаты творчество Нетты и Little Big оценили. "Гипноз!", "Как всегда, бомба!", "Победители Евровидения 2018 и 2020 в совместном хите! Лучшие!", "Еще одна песенка в копилочку", — пишут в комментариях к посту Прусикина. В 2020 группа Little Big должна была представлять на Евровидении Россию с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся. От участия в смотре в 2021 музыканты отказались.Нетта Барзилай одержала победу на Евровидении в 2018 году. Первое место ей принесла композиция Toy ("Игрушка").В этом году от России на Евровидение поехала Манижа. Она заняла девятое место c песней "Русская женщина". На конкурсе победила итальянская группа Måneskin c композицией Zitti e buoni.
https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html
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евровидение, нетта барзилай, музыка, little big, ильич (илья прусикин), софья таюрская
11:11 06.08.2021 (обновлено: 12:39 06.08.2021)
 

Нравятся женщины с усами: вышел клип Little Big и Нетты Барзилай

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Little Big записали дуэт с победительницей Евровидения из Израиля Неттой Барзилай и сняли на него клип. Об этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин в личном Instagram-аккаунте.
Их трек называется Moustache (переводится как "усы"). "I know, I know you like my moustache (Я знаю, я знаю, что тебе нравятся мои усы)", — поется в новом хите Little Big и Нетты.
Песня уже доступна на цифровых платформах.
В клипе Барзилай и вокалистка Little Big Софья Таюрская изображены с растительностью на лице. Чтобы сделать усы гуще, их героини готовы на все.
Фанаты творчество Нетты и Little Big оценили. "Гипноз!", "Как всегда, бомба!", "Победители Евровидения 2018 и 2020 в совместном хите! Лучшие!", "Еще одна песенка в копилочку", — пишут в комментариях к посту Прусикина.
В 2020 группа Little Big должна была представлять на Евровидении Россию с песней UNO, однако из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся. От участия в смотре в 2021 музыканты отказались.
Нетта Барзилай одержала победу на Евровидении в 2018 году. Первое место ей принесла композиция Toy ("Игрушка").
В этом году от России на Евровидение поехала Манижа. Она заняла девятое место c песней "Русская женщина". На конкурсе победила итальянская группа Måneskin c композицией Zitti e buoni.
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ШоубизЕвровидениеНетта БарзилайМузыкаLittle BigИльич (Илья Прусикин)Софья Таюрская
 
 
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