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ВЦИОМ рассказал, в какие страны россияне не хотели бы эмигрировать
ВЦИОМ рассказал, в какие страны россияне не хотели бы эмигрировать - РИА Новости, 06.08.2021
ВЦИОМ рассказал, в какие страны россияне не хотели бы эмигрировать
В случае вынужденной эмиграции россияне в последнюю очередь уедут в США (18%), африканские страны (7%) и на Украину (6%), следует из результатов опроса,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:08
2021-08-06T18:08
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В случае вынужденной эмиграции россияне в последнюю очередь уедут в США (18%), африканские страны (7%) и на Украину (6%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ."Даже в случае вынужденной эмиграции россияне не поехали бы в США (18%), в африканские страны (7%) и на Украину (6%). В 2005 году ее не назвал никто. Также россияне не готовы эмигрировать в Китай (3%), Германию (2%), Израиль (2%) и Беларусь (2%)", – говорится в исследовании.Отвечая на вопрос о том, в какую страну россияне отправились бы, если бы им пришлось эмигрировать, самой популярной стала Германия (9%), Белоруссию назвали 5% респондентов, США и Канаду - по 3%, Швейцарию - 2%. Ответ "Нет такой страны" дали 5% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20210803/vkusvill-1744129025.html
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общество, вциом, россия
18:08 06.08.2021
 
ВЦИОМ рассказал, в какие страны россияне не хотели бы эмигрировать

ВЦИОМ: в случае вынужденной эмиграции россияне скорее всего не поедут в США, страны Африки и Украину

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В случае вынужденной эмиграции россияне в последнюю очередь уедут в США (18%), африканские страны (7%) и на Украину (6%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
"Даже в случае вынужденной эмиграции россияне не поехали бы в США (18%), в африканские страны (7%) и на Украину (6%). В 2005 году ее не назвал никто. Также россияне не готовы эмигрировать в Китай (3%), Германию (2%), Израиль (2%) и Беларусь (2%)", – говорится в исследовании.
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Отвечая на вопрос о том, в какую страну россияне отправились бы, если бы им пришлось эмигрировать, самой популярной стала Германия (9%), Белоруссию назвали 5% респондентов, США и Канаду - по 3%, Швейцарию - 2%. Ответ "Нет такой страны" дали 5% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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