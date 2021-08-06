https://ria.ru/20210806/emigratsiya-1744744062.html

ВЦИОМ рассказал, в какие страны россияне не хотели бы эмигрировать

ВЦИОМ рассказал, в какие страны россияне не хотели бы эмигрировать - РИА Новости, 06.08.2021

ВЦИОМ рассказал, в какие страны россияне не хотели бы эмигрировать

В случае вынужденной эмиграции россияне в последнюю очередь уедут в США (18%), африканские страны (7%) и на Украину (6%), следует из результатов опроса,... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T18:08

2021-08-06T18:08

2021-08-06T18:08

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вциом

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В случае вынужденной эмиграции россияне в последнюю очередь уедут в США (18%), африканские страны (7%) и на Украину (6%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ."Даже в случае вынужденной эмиграции россияне не поехали бы в США (18%), в африканские страны (7%) и на Украину (6%). В 2005 году ее не назвал никто. Также россияне не готовы эмигрировать в Китай (3%), Германию (2%), Израиль (2%) и Беларусь (2%)", – говорится в исследовании.Отвечая на вопрос о том, в какую страну россияне отправились бы, если бы им пришлось эмигрировать, самой популярной стала Германия (9%), Белоруссию назвали 5% респондентов, США и Канаду - по 3%, Швейцарию - 2%. Ответ "Нет такой страны" дали 5% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 декабря 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210803/vkusvill-1744129025.html

https://ria.ru/20201102/emigranty-1582594278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вциом, россия