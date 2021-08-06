https://ria.ru/20210806/duranduran-1744654138.html

У Duran Duran вышел новый трек "More Joy" в духе старых японских видеоигр

У Duran Duran вышел новый трек "More Joy" в духе старых японских видеоигр - РИА Новости, 06.08.2021

У Duran Duran вышел новый трек "More Joy" в духе старых японских видеоигр

Участники британской поп-группы Duran Duran и японской CHAI представили на всех цифровых площадках совместных трек "More Joy". РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:59

2021-08-06T15:59

2021-08-06T15:59

культура

новости культуры

япония

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Участники британской поп-группы Duran Duran и японской CHAI представили на всех цифровых площадках совместных трек "More Joy".В песне британцы демонстрируют фирменную поп-энергетику, дополненную свежим звучанием группы CHAI (коллектив только набирает популярность). По словам клавишника Duran Duran Ника Роудса, эта мелодия напоминает музыку из старых японских видеоигр, которые всегда поднимали ему настроение. "More Joy" войдет в новый, 15-й студийный альбом Duran Duran "Future Past", релиз которого запланирован на 22 октября. В записи пластинки, помимо CHAI, также поучаствовали шведская певица Туве Лу, Грэм Коксон из Blur, рэперша Ivorian Doll и другие.

https://ria.ru/20210618/dustland-1737370673.html

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