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В Мытищах произошла массовая драка
В Мытищах произошла массовая драка - РИА Новости, 06.08.2021
В Мытищах произошла массовая драка
В Мытищах произошла массовая драка, полиция устанавливает личности участвовавших в ней мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:47
2021-08-06T13:52
происшествия
мытищи
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Мытищах произошла массовая драка, полиция устанавливает личности участвовавших в ней мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД."В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение по факту скопления людей и возможной драки на улице Пограничная. Сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия. На момент прибытия никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка", - сказал собеседник агентства.По его словам, отдел дознания МУ МВД возбудил по данному факту уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полиция проводит следственные действия и разыскивает участников конфликта и свидетелей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что в драке, по предварительным данным, участвовали несколько десятков человек.
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происшествия, мытищи, россия
13:47 06.08.2021 (обновлено: 13:52 06.08.2021)
 
В Мытищах произошла массовая драка

Полицейские устанавливают личности мужчин, устроивших массовую драку в Мытищах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Мытищах произошла массовая драка, полиция устанавливает личности участвовавших в ней мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение по факту скопления людей и возможной драки на улице Пограничная. Сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия. На момент прибытия никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, отдел дознания МУ МВД возбудил по данному факту уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полиция проводит следственные действия и разыскивает участников конфликта и свидетелей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что в драке, по предварительным данным, участвовали несколько десятков человек.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
09:39
В центре Махачкалы мужчина ранил трех человек во время драки
 
ПроисшествияМытищиРоссия
 
 
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