https://ria.ru/20210806/draka-1744675392.html

В Мытищах произошла массовая драка

В Мытищах произошла массовая драка - РИА Новости, 06.08.2021

В Мытищах произошла массовая драка

В Мытищах произошла массовая драка, полиция устанавливает личности участвовавших в ней мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T13:47

2021-08-06T13:47

2021-08-06T13:52

происшествия

мытищи

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В Мытищах произошла массовая драка, полиция устанавливает личности участвовавших в ней мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД."В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение по факту скопления людей и возможной драки на улице Пограничная. Сотрудниками полиции незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия. На момент прибытия никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка", - сказал собеседник агентства.По его словам, отдел дознания МУ МВД возбудил по данному факту уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Полиция проводит следственные действия и разыскивает участников конфликта и свидетелей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах добавил, что в драке, по предварительным данным, участвовали несколько десятков человек.

https://ria.ru/20210806/politsiya-1744621799.html

мытищи

россия

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происшествия, мытищи, россия