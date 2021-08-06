Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/donbass-1744735149.html
В ЛНР прокомментировали заявления Зеленского о Донбассе
В ЛНР прокомментировали заявления Зеленского о Донбассе - РИА Новости, 06.08.2021
В ЛНР прокомментировали заявления Зеленского о Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский говорит словами украинских националистов, когда призывает считающих себя русскими жителей Донбасса уезжать в РФ, заявил... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:34
2021-08-06T17:34
в мире
киев
владимир зеленский
луганская народная республика
владислав дейнего
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9daa95d687652457b946399caa9c92e.jpg
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский говорит словами украинских националистов, когда призывает считающих себя русскими жителей Донбасса уезжать в РФ, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет"."В его фразе в адрес тех, кто не готов с этим смириться "нужно ехать искать себе место в РФ", нет ничего нового: именно с этих слов украинских националистов и запрета на все русское и начался конфликт на Донбассе", говорится в комментарии Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.По мнению полпреда ЛНР, заявления Зеленского о том, что "Донбасс никогда не станет русским", в очередной раз подтверждают, что с мнением жителей Донбасса Киев считаться не намерен.Дейнего прокомментировал и слова президента Украины о том, что исконные жители Донбасса, русские по духу, совершают "большую ошибку", оставаясь жить на земле своих предков. "Если уж так рассуждает Зеленский, то, прежде всего он должен был заявить сторонникам евроинтеграции, инициаторам "евромайдана": если уж они так стремятся к европейским ценностям, то для них большая ошибка продолжать жить на Украине. Так было бы честно. И войны на Донбассе бы не было… Но нет, "большая ошибка", в близоруком понимании Зеленского, касается только русских! И в этом вся неофашистская сущность нынешней украинской государственной политики", - говорится в заявлении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/zelenskiy-1744724584.html
https://ria.ru/20210806/krym-1744610447.html
киев
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_15158c4229bd5f9de4a9cb8a57837a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, владимир зеленский, луганская народная республика, владислав дейнего, ситуация в днр и лнр, россия
17:34 06.08.2021
 
В ЛНР прокомментировали заявления Зеленского о Донбассе

Глава МИД ЛНР Дейнего: Зеленский говорит словами украинских националистов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский говорит словами украинских националистов, когда призывает считающих себя русскими жителей Донбасса уезжать в РФ, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 16:56В мире
Болгарские читатели сравнили Зеленского с Адольфом Гитлером
"В его фразе в адрес тех, кто не готов с этим смириться "нужно ехать искать себе место в РФ", нет ничего нового: именно с этих слов украинских националистов и запрета на все русское и начался конфликт на Донбассе", говорится в комментарии Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.
По мнению полпреда ЛНР, заявления Зеленского о том, что "Донбасс никогда не станет русским", в очередной раз подтверждают, что с мнением жителей Донбасса Киев считаться не намерен.
Дейнего прокомментировал и слова президента Украины о том, что исконные жители Донбасса, русские по духу, совершают "большую ошибку", оставаясь жить на земле своих предков. "Если уж так рассуждает Зеленский, то, прежде всего он должен был заявить сторонникам евроинтеграции, инициаторам "евромайдана": если уж они так стремятся к европейским ценностям, то для них большая ошибка продолжать жить на Украине. Так было бы честно. И войны на Донбассе бы не было… Но нет, "большая ошибка", в близоруком понимании Зеленского, касается только русских! И в этом вся неофашистская сущность нынешней украинской государственной политики", - говорится в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 07:21
В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийЛуганская Народная РеспубликаВладислав ДейнегоСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния