https://ria.ru/20210806/donbass-1744735149.html

В ЛНР прокомментировали заявления Зеленского о Донбассе

В ЛНР прокомментировали заявления Зеленского о Донбассе - РИА Новости, 06.08.2021

В ЛНР прокомментировали заявления Зеленского о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский говорит словами украинских националистов, когда призывает считающих себя русскими жителей Донбасса уезжать в РФ, заявил... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:34

2021-08-06T17:34

2021-08-06T17:34

в мире

киев

владимир зеленский

луганская народная республика

владислав дейнего

ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский говорит словами украинских националистов, когда призывает считающих себя русскими жителей Донбасса уезжать в РФ, заявил глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет"."В его фразе в адрес тех, кто не готов с этим смириться "нужно ехать искать себе место в РФ", нет ничего нового: именно с этих слов украинских националистов и запрета на все русское и начался конфликт на Донбассе", говорится в комментарии Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.По мнению полпреда ЛНР, заявления Зеленского о том, что "Донбасс никогда не станет русским", в очередной раз подтверждают, что с мнением жителей Донбасса Киев считаться не намерен.Дейнего прокомментировал и слова президента Украины о том, что исконные жители Донбасса, русские по духу, совершают "большую ошибку", оставаясь жить на земле своих предков. "Если уж так рассуждает Зеленский, то, прежде всего он должен был заявить сторонникам евроинтеграции, инициаторам "евромайдана": если уж они так стремятся к европейским ценностям, то для них большая ошибка продолжать жить на Украине. Так было бы честно. И войны на Донбассе бы не было… Но нет, "большая ошибка", в близоруком понимании Зеленского, касается только русских! И в этом вся неофашистская сущность нынешней украинской государственной политики", - говорится в заявлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/zelenskiy-1744724584.html

https://ria.ru/20210806/krym-1744610447.html

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в мире, киев, владимир зеленский, луганская народная республика, владислав дейнего, ситуация в днр и лнр, россия