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Шоубиз
https://ria.ru/20210806/dolina-1744734034.html
"У меня на руках": Долина рассказала, как умерли ее родители
"У меня на руках": Долина рассказала, как умерли ее родители - РИА Новости, 06.08.2021
"У меня на руках": Долина рассказала, как умерли ее родители
Лариса Долина в личном микроблоге рассказала, как умерли ее родители. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:29
2021-08-06T18:29
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Лариса Долина в личном микроблоге рассказала, как умерли ее родители. Ее отца не стало, когда ему было 58 лет. У него была онкология. "Сгорел за год..." — пишет Долина. За лекарством папе она ездила в Тбилиси. "Тогда в столице Грузии производилось лекарство от рака на основе печени катрана — черноморской акулы… Очереди в эту клинику были многокилометровые, люди ночевали там буквально на асфальте… Что только мы не услышали в свой адрес, проходя без очереди, как сквозь строй… Но я должна была получить это лекарство, заморозить и сразу улететь в Одессу к папе!" — вспоминает певица. Ее мама умерла в 2000 году. "Ушла у меня на руках в больнице… Сердце не выдержало известия врачей о том, что нужно ампутировать ногу… На фоне сахарного диабета началась гангрена…", — делится Долина. Певица признается, что у нее были хорошие отношения с отцом. Она запомнила его как доброго и понимающего человека. Ее мама, по словам Долиной, была его полной противоположностью: "Властная, не в меру строгая, помню ее практически всегда кричащей на меня по любому, даже самому незначительному поводу".Женщине не нравилось, что дочь решила стать певицей. Но все равно звезда российской эстрады ей благодарна, ведь мама многое сделала ради нее. "Линочку вырастила, тем самым помогала мне ездить на гастроли и не волноваться", — уверяет Долина. На днях Лариса Долина ответила на замечание в социальной сети в адрес ее девятилетней внучки Саши.
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лариса долина, звезды, знаменитости
18:29 06.08.2021
 

"У меня на руках": Долина рассказала, как умерли ее родители

© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Лариса Долина в личном микроблоге рассказала, как умерли ее родители.
Ее отца не стало, когда ему было 58 лет. У него была онкология.
"Сгорел за год..." — пишет Долина.
За лекарством папе она ездила в Тбилиси.
"Тогда в столице Грузии производилось лекарство от рака на основе печени катрана — черноморской акулы… Очереди в эту клинику были многокилометровые, люди ночевали там буквально на асфальте… Что только мы не услышали в свой адрес, проходя без очереди, как сквозь строй… Но я должна была получить это лекарство, заморозить и сразу улететь в Одессу к папе!" — вспоминает певица.
Ее мама умерла в 2000 году.
"Ушла у меня на руках в больнице… Сердце не выдержало известия врачей о том, что нужно ампутировать ногу… На фоне сахарного диабета началась гангрена…", — делится Долина.
Певица признается, что у нее были хорошие отношения с отцом. Она запомнила его как доброго и понимающего человека. Ее мама, по словам Долиной, была его полной противоположностью: "Властная, не в меру строгая, помню ее практически всегда кричащей на меня по любому, даже самому незначительному поводу".
Женщине не нравилось, что дочь решила стать певицей. Но все равно звезда российской эстрады ей благодарна, ведь мама многое сделала ради нее. "Линочку вырастила, тем самым помогала мне ездить на гастроли и не волноваться", — уверяет Долина.
На днях Лариса Долина ответила на замечание в социальной сети в адрес ее девятилетней внучки Саши.
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 11:59Шоубиз
Долина вылечилась от коронавируса
 
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