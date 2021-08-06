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В ДНР назвали убийство Стенина военным преступлением
В ДНР назвали убийство Стенина военным преступлением - РИА Новости, 06.08.2021
В ДНР назвали убийство Стенина военным преступлением
Убийство фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году — это военное преступление, заявил депутат Народного совета... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:12
2021-08-06T17:21
в мире
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд
антон волошин
анатолий клян
гибель андрея стенина
владислав бердичевский
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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Убийство фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году — это военное преступление, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Как пояснил политик, правоохранительные органы Украины отказываются от сотрудничества в расследовании, так как знают, что отвечать за преступление в конечном итоге придется Киеву.В СК, в свою очередь, заверили, что установление тех, кто отдал и исполнил преступный приказ, — вопрос времени. Как подчеркнули в ведомстве, это произойдет, несмотря на то что украинские силовики не оказывают никакого содействия.Андрей Стенин погиб в возрасте 33 лет при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное 6 августа 2014 года. По версии российского следствия, это произошло в результате обстрела колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой ВСУ.В день, когда о гибели журналиста стало известно, Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Как отметил президент, он верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам Путина, корреспондент до конца выполнил свой долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы.За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин посмертно награжден орденом Мужества.
https://ria.ru/20210806/stenin-1744610079.html
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в мире, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), европейский суд, антон волошин, анатолий клян, гибель андрея стенина, владислав бердичевский, россия
16:12 06.08.2021 (обновлено: 17:21 06.08.2021)
 
В ДНР назвали убийство Стенина военным преступлением

Депутат Народного совета ДНР Бердичевский назвал убийство Стенина военным преступлением

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВозложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Убийство фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году — это военное преступление, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Как пояснил политик, правоохранительные органы Украины отказываются от сотрудничества в расследовании, так как знают, что отвечать за преступление в конечном итоге придется Киеву.

"Это все возможно только при смене власти на вменяемую, адекватную власть. Пока я не вижу перспектив. Не удивительно, что не сотрудничают, потому что это все равно что признаться в военных преступлениях", — сказал Бердичевский РИА Новости.

В СК, в свою очередь, заверили, что установление тех, кто отдал и исполнил преступный приказ, — вопрос времени. Как подчеркнули в ведомстве, это произойдет, несмотря на то что украинские силовики не оказывают никакого содействия.
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 07:07
В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
Андрей Стенин погиб в возрасте 33 лет при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное 6 августа 2014 года. По версии российского следствия, это произошло в результате обстрела колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой ВСУ.
В день, когда о гибели журналиста стало известно, Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Как отметил президент, он верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам Путина, корреспондент до конца выполнил свой долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы.
За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин посмертно награжден орденом Мужества.
На острие новостей. Памяти Андрея Стенина
© РИА Новости / Дамир Булатов / Перейти в фотобанк

В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

Фотокорреспондент Андрей Стенин
1 из 28

В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

© РИА Новости / Дамир Булатов
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
2 из 28

Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве
3 из 28

Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013
4 из 28

Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

Участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве
5 из 28

Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

Сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости
6 из 28

На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве
7 из 28

Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

Столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве
8 из 28

Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

Священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории, для предотвращения столкновений
9 из 28

Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
10 из 28

Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

Участница протестных митингов за Евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве
11 из 28

Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве
12 из 28

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото: участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

Участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикаде на улице Грушевского в Киеве
13 из 28

"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото: участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве. 20 февраля 2017
14 из 28

Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции
15 из 28

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

Ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными
16 из 28

Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

Учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы
17 из 28

В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

Дети в автомобиле в Славянске
18 из 28

Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
19 из 28

Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
20 из 28

В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

Похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран
21 из 28

...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
22 из 28

Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

Украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области
23 из 28

Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
24 из 28

На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
25 из 28

А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

Ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника
26 из 28

Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

Пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком
27 из 28

Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

Бои за город Шахтерск Донецкой области, 1 августа 2014
28 из 28

Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 28

В августе 2014 года Андрей Стенин освещал события на Украине и вместе с двумя другими военкорами собирался в Дмитровку, где силовики пытались окружить ДНР, однако до места назначения журналисты не доехали...

На фото: специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.

© РИА Новости / Дамир Булатов
Перейти в фотобанк
2 из 28

Опасную профессию военного фотокорреспондента Стенин для себя выбрал сам, хотя начинал в журналистике как пишущий репортер.

На фото: участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 28

Андрей хотел запечатлеть исторические события, ломающие судьбы людей.

На фото: сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 28

Сторонники евроинтеграции на Европейской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
5 из 28

Спокойный и немногословный, Стенин всегда оказывался на острие новостей, исчезал и вновь появлялся там, где горячо.

На фото: участники акции разбивают памятник Ленину, сброшенный с пьедестала на Бессарабской площади в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
6 из 28

На его фотографиях проявлялась правда войны.

На фото: сотрудники полиции в оцеплении на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
7 из 28

Обращало на себя внимание и бескомпромиссное отношение фотожурналиста к съемкам.

На фото: участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 28

Он просто не мог "отбыть время", сделав стандартную работу. Ему нужен был максимум и даже немного больше.

На фото: столкновения сторонников евроинтеграции Украины с бойцами сил правопорядка во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
9 из 28

Для Стенина было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты.

На фото: священнослужители стоят между милицией и оппозицией на нейтральной территории для предотвращения столкновений.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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10 из 28

Не стала исключением и Украина.

На фото: дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Столкновения на Майдане, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить.

На фото: участница протестных митингов за евроинтеграцию на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль считает украинские работы вершиной творчества Стенина.

На фото: сторонники радикальной оппозиции на баррикадах на Институтской улице в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Она непростая, послойная, в ней совсем глубинный психологический слой", — поясняет Штоль.

На фото: участник акции оппозиции ест бутерброд на баррикадах на улице Грушевского в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Всегда максимально собранный профессионал с фантастическим чутьем на эксклюзив — таким Стенина навсегда запомнили коллеги.

На фото: сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Конфликт на востоке Украины Андрей Стенин отправился освещать в мае 2014-го.

На фото: ополченец в своем доме в поселке Семеновка, который был разрушен в результате обстрела украинскими военными.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Донбассе тогда шла широкомасштабная силовая операция.

На фото: учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале. Во время занятий в здание попал снаряд.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Фоторепортер ежедневно передавал в редакцию десятки снимков.

На фото: жители города Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Стенин снимал последствия артобстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

На фото: жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливали украинские военные.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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В объектив его фотоаппарата попадали горящие и разрушенные дома, больницы, магазины, церкви...

На фото: жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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...пострадавшие от обстрелов местные жители, похороны погибших.

На фото: похороны медсестры городской больницы Славянска 41-летней Татьяны Кубран, погибшей при минометном обстреле.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Снимал Стенин и быт ополченцев: их окопы, полевые кухни и даже свадьбу.

На фото: бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последние снимки Андрей прислал в редакцию 5 августа.

На фото: украинский военный с белым флагом во время передачи убитых на нейтральной территории вблизи поселка Диброво возле российско-украинской границы в Донецкой области.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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На них — город Шахтерск, пережидающие обстрел жители, раненые военные.

На фото: раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за Шахтерск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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А 7 августа МИА "Россия сегодня" сообщило, что Андрей Стенин не выходит на связь.

На фото: последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Погибший на улице 64-летний пастух и плачущая соседка.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Последнее, что было известно, — он уехал на редакционное задание. Друзья и коллеги Стенина до последнего надеялись, что журналист жив.

На фото: ополченцы стреляют из гаубиц по позициям противника.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Андрея искали 16 дней, по всему миру проходили акции в его поддержку. Украинские власти то заявляли, что Стенин арестован, то утверждали, что ничего о нем не слышали.

На фото: пленный украинский военный в городе Шахтерск под Донецком.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Когда вскрылась правда о том, что автомобиль, в котором ехал Стенин, был расстрелян и сожжен на шоссе еще 6 августа, наказания никто не понес.

На фото: ополченцы корректируют огонь минометов по позициям противника, 1 августа 2014 года.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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