https://ria.ru/20210806/dnr-1744714996.html

В ДНР назвали убийство Стенина военным преступлением

В ДНР назвали убийство Стенина военным преступлением - РИА Новости, 06.08.2021

В ДНР назвали убийство Стенина военным преступлением

Убийство фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году — это военное преступление, заявил депутат Народного совета... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:12

2021-08-06T16:12

2021-08-06T17:21

в мире

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд

антон волошин

анатолий клян

гибель андрея стенина

владислав бердичевский

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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Убийство фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году — это военное преступление, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.Как пояснил политик, правоохранительные органы Украины отказываются от сотрудничества в расследовании, так как знают, что отвечать за преступление в конечном итоге придется Киеву.В СК, в свою очередь, заверили, что установление тех, кто отдал и исполнил преступный приказ, — вопрос времени. Как подчеркнули в ведомстве, это произойдет, несмотря на то что украинские силовики не оказывают никакого содействия.Андрей Стенин погиб в возрасте 33 лет при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное 6 августа 2014 года. По версии российского следствия, это произошло в результате обстрела колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой ВСУ.В день, когда о гибели журналиста стало известно, Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким. Как отметил президент, он верил, что Стенин вернется домой, но горькое известие перечеркнуло эти надежды. По словам Путина, корреспондент до конца выполнил свой долг, сделал все, чтобы весь мир узнал правду о трагических событиях на донецкой земле.Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки — до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы.За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин посмертно награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20210806/stenin-1744610079.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), европейский суд, антон волошин, анатолий клян, гибель андрея стенина, владислав бердичевский, россия