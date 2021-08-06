Эксперт рассказала об опасности дельта-штамма коронавируса для беременных
Профессор акушерства Блуменкамп: штамм "дельта" опаснее других вариантов COVID-19 для беременных
ПАРИЖ, 6 авг - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" более опасен для беременных женщин, чем другие, к такому выводу пришла профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта в Нидерландах Китти Блуменкамп.
По ее словам, в Нидерландах с распространением штамма "дельта" госпитализировано больше беременных женщин, чем во время предыдущих штаммов COVID-19.
"Эти женщины не вакцинированы и не имеют каких-либо сопутствующих заболеваний. Тем не менее, они тяжело заболевают вирусом", - сказал Блуменкамп изданию Algemeen Dagblad.
По ее словам, ребенок может родиться раньше времени, когда мать будет находиться на искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии.
Блуменкамп объяснила, что когда женщина, чья беременность протекает хорошо, заражается коронавирусом, ее состояние внезапно и быстро ухудшается так, что ее приходится подключать к ИВЛ.
"Я думаю, что женщины должны сами решить, вакцинироваться или нет, но они должны быть хорошо информированы и понимать, каковы будут последствия отказа от вакцинации", - отметила голландский медик.
Штамм коронавируса "дельта" в первой половине июля был основным в большинстве стран Европы, на этом фоне было рекомендовано усилить меры для сдерживания его распространения, отмечалось в конце месяца в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ. Кроме того, в ВОЗ недавно предупредили, что пандемия коронавируса далека от окончания.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.