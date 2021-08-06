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В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды - РИА Новости, 06.08.2021
В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
Прокурор города Кузнецка Пензенской области возбудил дело об административном правонарушении в отношении местного МУП "Водоканал" из-за некачественной воды,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:16
2021-08-06T15:16
кузнецк
пензенская область
владимир путин
генеральная прокуратура рф
компьюлинк
россия
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Прокурор города Кузнецка Пензенской области возбудил дело об административном правонарушении в отношении местного МУП "Водоканал" из-за некачественной воды, сообщает Генпрокуратура РФ.По данным ведомства, по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова была проведена проверка после обращения жителей Пензенской области, которые пожаловались на ненадлежащее качество питьевой воды. По информации Генпрокуратуры, с 2016 года надзорное ведомство региона последовательно принимало меры по исправлению ситуации, связанной с подачей населению города Кузнецка воды ненадлежащего качества. Так, о том, что на отдельных водозаборах содержание уровня железа в питьевой воде более чем в 10 раз превышает допустимые нормы, был неоднократно информирован глава региона. Кроме того, прокуратура обращалась в суд с требованием обязать администрацию города организовать надлежащее водоснабжение.По данным Генпрокуратуры, в 2018 году была введена в эксплуатацию первая станция на водозаборе "Южный", что позволило обеспечить качественной питьевой водой 47,9 тысячи человек. По второй станции ООО "УСП Компьюлинк" нарушало сроки выполнения работ и по настоянию прокуратуры администрация обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском о расторжении договора концессии, иск был удовлетворен. В настоящее время строительство второй станции обезжелезивания ведется ООО "Аквафор Трейдинг". Планируется, что она будет введена в эксплуатацию до 31 августа."Несмотря на принимаемые меры, вода в городе по-прежнему не соответствует санитарным требованиям. Городской прокурор возбудил в отношении должностного лица МУП "Водоканал" дело об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). В водоснабжающую организацию внесено представление", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры.Ранее в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ведущая зачитала сообщение о проблеме с качеством водоснабжения в Пензенской области: "Вместо воды течет грязная жижа, умыться просто невозможно, даже не говоря о том, чтобы ее пить". Власти региона, в свою очередь, заявили, что занимаются обновлением системы водоснабжения, но за год-два вопрос не решить.
https://ria.ru/20210705/voda-1739865365.html
https://ria.ru/20210202/krasnoyarsk-1595707304.html
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кузнецк, пензенская область, владимир путин, генеральная прокуратура рф, компьюлинк, россия
15:16 06.08.2021
 
В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды

Прокурор города Кузнецка Пензенской области возбудил административное дело из-за некачественной воды

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости
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САМАРА, 6 авг - РИА Новости. Прокурор города Кузнецка Пензенской области возбудил дело об административном правонарушении в отношении местного МУП "Водоканал" из-за некачественной воды, сообщает Генпрокуратура РФ.
По данным ведомства, по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова была проведена проверка после обращения жителей Пензенской области, которые пожаловались на ненадлежащее качество питьевой воды. По информации Генпрокуратуры, с 2016 года надзорное ведомство региона последовательно принимало меры по исправлению ситуации, связанной с подачей населению города Кузнецка воды ненадлежащего качества. Так, о том, что на отдельных водозаборах содержание уровня железа в питьевой воде более чем в 10 раз превышает допустимые нормы, был неоднократно информирован глава региона. Кроме того, прокуратура обращалась в суд с требованием обязать администрацию города организовать надлежащее водоснабжение.
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По данным Генпрокуратуры, в 2018 году была введена в эксплуатацию первая станция на водозаборе "Южный", что позволило обеспечить качественной питьевой водой 47,9 тысячи человек. По второй станции ООО "УСП Компьюлинк" нарушало сроки выполнения работ и по настоянию прокуратуры администрация обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском о расторжении договора концессии, иск был удовлетворен. В настоящее время строительство второй станции обезжелезивания ведется ООО "Аквафор Трейдинг". Планируется, что она будет введена в эксплуатацию до 31 августа.
"Несмотря на принимаемые меры, вода в городе по-прежнему не соответствует санитарным требованиям. Городской прокурор возбудил в отношении должностного лица МУП "Водоканал" дело об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). В водоснабжающую организацию внесено представление", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры.
Ранее в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным ведущая зачитала сообщение о проблеме с качеством водоснабжения в Пензенской области: "Вместо воды течет грязная жижа, умыться просто невозможно, даже не говоря о том, чтобы ее пить". Власти региона, в свою очередь, заявили, что занимаются обновлением системы водоснабжения, но за год-два вопрос не решить.
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КузнецкПензенская областьВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФКомпьюлинкРоссия
 
 
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