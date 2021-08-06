https://ria.ru/20210806/covid-1744701928.html

Ученые выяснили, как долго сохраняются выработанные при COVID-19 антитела

Ученые выяснили, как долго сохраняются выработанные при COVID-19 антитела - РИА Новости, 06.08.2021

Ученые выяснили, как долго сохраняются выработанные при COVID-19 антитела

Антитела против коронавируса SARS-Cov-2 остаются стабильными или даже повышаются в течение семи месяцев после заболевания, к такому выводу пришли авторы... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:24

2021-08-06T15:24

2021-08-06T16:08

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барселона (город)

коронавирус covid-19

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МАДРИД, 6 авг – РИА Новости. Антитела против коронавируса SARS-Cov-2 остаются стабильными или даже повышаются в течение семи месяцев после заболевания, к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Comunications.В исследовании, которое проводил Барселонский институт глобального здоровья (ISGlobal), участвовали 578 человек, которые перенесли COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. На протяжении семи месяцев после болезни у них брали пробы крови - проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к 6 различным антигенам SARS-CoV-2, а также наличие антител к четырем коронавирусам, которые вызывают простуду у людей.Авторам удалось доказать, что вне зависимости от возраста (в исследовании участвовали люди до 65 лет) и пола количество антител остается стабильным. "Сначала, сразу после заражения, ответ намного мощнее, а затем падает, но мы хотели проверить, как выглядит этот спад и исчезнет ли он. Снижение происходит, но стабилизируется, и даже в 75% случаях, которые мы не можем отнести к повторному заражению, происходит повышение. Но мы не знаем, из-за чего", - объясняет соавтор исследования Хемма Монкуниль.Так же испытание свидетельствует о перекрестной защите антител против коронавирусов простуды человека (HCoV) от COVID-19. Так у людей с явно выраженным заболеванием SARS-CoV-2, был более низкий уровень антител к HCoV, а у тех, кто болел COVID-19 бессимптомно, высокий. "Хотя перекрестную защиту с помощью ранее существовавшего иммунитета к коронавирусам простуды еще предстоит подтвердить, это может помочь объяснить большие различия в восприимчивости к заболеванию среди населения", - говорит соавтор исследования Карлота Добаньо.

https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744680008.html

https://ria.ru/20210806/mozgi-1744599113.html

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испания, барселона (город), коронавирус covid-19