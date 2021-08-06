https://ria.ru/20210806/covid-1744697379.html

СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады

СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады - РИА Новости, 06.08.2021

СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады

Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:11

2021-08-06T15:11

2021-08-06T15:11

распространение коронавируса

в мире

олимпийские игры

токио

сша

япония

воз

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса "лямбда", однако широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания Олимпиады власти страны не планировали.По данным интернет-издания, ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, что штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник издания не сообщает. Однако известно, что данные о выявлении штамма "лямбда" были переданы в GISAID 20 июля. Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили, отмечает издание.Согласно данным GISAID, штамм "привез" в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник Олимпийских игр, не известно. Источники близкие к минздраву Японии рассказали, что заражение COVID-19 было обнаружено у женщины, прибывшей из Перу в аэропорт Токио. После проведенного анализа выяснилось, что это был штамм "лямбда".Представитель минздрава Японии сообщил изданию, что штамм "лямбда" не попал в Японию, так как зараженного обнаружили и поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля.Как отметил сотрудник Японского национального института инфекционных заболеваний, раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в течение 3-11 дней.Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv. По их данным, штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.

https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744682864.html

https://ria.ru/20210805/koronavirus-1744428996.html

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сша

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, олимпийские игры, токио, сша, япония, воз