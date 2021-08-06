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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/covid-1744697379.html
СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады - РИА Новости, 06.08.2021
СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T15:11
2021-08-06T15:11
распространение коронавируса
в мире
олимпийские игры
токио
сша
япония
воз
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса "лямбда", однако широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания Олимпиады власти страны не планировали.По данным интернет-издания, ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, что штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник издания не сообщает. Однако известно, что данные о выявлении штамма "лямбда" были переданы в GISAID 20 июля. Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили, отмечает издание.Согласно данным GISAID, штамм "привез" в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник Олимпийских игр, не известно. Источники близкие к минздраву Японии рассказали, что заражение COVID-19 было обнаружено у женщины, прибывшей из Перу в аэропорт Токио. После проведенного анализа выяснилось, что это был штамм "лямбда".Представитель минздрава Японии сообщил изданию, что штамм "лямбда" не попал в Японию, так как зараженного обнаружили и поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля.Как отметил сотрудник Японского национального института инфекционных заболеваний, раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в течение 3-11 дней.Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv. По их данным, штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.
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в мире, олимпийские игры, токио, сша, япония, воз
15:11 06.08.2021
 
СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады

Daily Beast: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады

© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса "лямбда", однако широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания Олимпиады власти страны не планировали.
По данным интернет-издания, ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, что штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник издания не сообщает. Однако известно, что данные о выявлении штамма "лямбда" были переданы в GISAID 20 июля. Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили, отмечает издание.
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"В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно - я не знаю", - приводит издание слова неназванного сотрудника института.
Согласно данным GISAID, штамм "привез" в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник Олимпийских игр, не известно. Источники близкие к минздраву Японии рассказали, что заражение COVID-19 было обнаружено у женщины, прибывшей из Перу в аэропорт Токио. После проведенного анализа выяснилось, что это был штамм "лямбда".
Представитель минздрава Японии сообщил изданию, что штамм "лямбда" не попал в Японию, так как зараженного обнаружили и поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля.
Как отметил сотрудник Японского национального института инфекционных заболеваний, раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в течение 3-11 дней.
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Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv. По их данным, штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.
 
Распространение коронавирусаВ миреОлимпийские игрыТокиоСШАЯпонияВОЗ
 
 
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