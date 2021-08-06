СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
Daily Beast: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
© AP Photo / Koji Sasahara
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID сведения об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса "лямбда", однако широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания Олимпиады власти страны не планировали.
По данным интернет-издания, ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, что штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник издания не сообщает. Однако известно, что данные о выявлении штамма "лямбда" были переданы в GISAID 20 июля. Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили, отмечает издание.
"В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно - я не знаю", - приводит издание слова неназванного сотрудника института.
Согласно данным GISAID, штамм "привез" в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник Олимпийских игр, не известно. Источники близкие к минздраву Японии рассказали, что заражение COVID-19 было обнаружено у женщины, прибывшей из Перу в аэропорт Токио. После проведенного анализа выяснилось, что это был штамм "лямбда".
Представитель минздрава Японии сообщил изданию, что штамм "лямбда" не попал в Японию, так как зараженного обнаружили и поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля.
Как отметил сотрудник Японского национального института инфекционных заболеваний, раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в течение 3-11 дней.
Вариант коронавируса "лямбда" был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
Японские ученые выяснили, что штамм коронавируса "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv. По их данным, штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител.