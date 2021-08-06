https://ria.ru/20210806/braziliya-1744777724.html

Эксперт прокомментировал получение Бразилией статуса партнера НАТО

Эксперт прокомментировал получение Бразилией статуса партнера НАТО - РИА Новости, 06.08.2021

Эксперт прокомментировал получение Бразилией статуса партнера НАТО

Предложение США оказать поддержку Бразилии в получении статуса глобального партнера НАТО не скажется негативно на отношениях с Россией, уверен профессор... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T22:14

2021-08-06T22:14

2021-08-06T22:14

в мире

сша

бразилия

нато

жаир болсонару

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Предложение США оказать поддержку Бразилии в получении статуса глобального партнера НАТО не скажется негативно на отношениях с Россией, уверен профессор факультета международных отношений СПБГУ Виктор Хейфец.Ранее власти США предложили Бразилии поддержку в получении статуса глобального партнера НАТО. Предложение было передано в четверг в Бразилиа в ходе встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой минобороны Бразилии Уолтером Соузой Брага Нету. Получение Бразилиа статуса глобального партнера НАТО позволило бы бразильским военным на более выгодных условиях приобретать вооружения у стран альянса и участвовать в программах подготовки армейских кадров. Кроме того, страны, обладающие таким статусом, в случае военного конфликта могут быть приглашены к участию в нем на стороне НАТО, хотя и имеют право отказаться. Членами глобального партнерства военного альянса являются Австралия, Афганистан, Ирак, Колумбия, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея и Япония."Это никак не скажется на отношениях России и Бразилии, во-первых, потому что такие вещи не делаются быстро, а в Бразилии через год выборы, и действующий президент Жаир Болсонару пока по всем вопросам проигрывает, а во-вторых, российско-бразильские отношения не политизированы, они спокойно и ровно развиваются что при Болсонару, что при его предшественнике правом центристе Мишеле Темеру, что при двух левых президентах, что при Фернанду Энрики Кардозу, который до него был. Поэтому я не вижу здесь серьезной угрозы", - сказал эксперт РИА Новости.При этом он отметил, что предложение Бразилии стать глобальным партнером НАТО, озвученное со стороны США, вряд ли позитивно оценят другие союзники по НАТО."США, конечно, очень влиятельная в НАТО страна, одна из самых влиятельных, но решения в НАТО все-таки принимаются не только одной страной. А у Бразилии с целым рядом европейских участников НАТО отношения, мягко говоря, сложные, в том числе из-за бразильской политики по выходу из соглашений по борьбе с изменением климата, политики по вырубке лесов. Так что я не готов полагать, что значительная часть европейских участников НАТО будет в восторге от этой идеи, по крайней мере, пока Болсонару является президентом", - добавил эксперт.Он подчеркнул, что Бразилия была бы интересна НАТО как глобальный партнер, но помогать Болсонару никто из европейских лидеров, по мнению эксперта, не стремится."Я полагаю, что это пока некий пробный камень, брошенный американским руководством. Иначе бы его озвучивали на более высоком уровне. Это сказал чиновник высокого ранга, но не самого высокого", - резюмировал эксперт.Он также отметил, что Бразилия вряд ли станет ссориться с Китаем из-за поддержки США в получении статуса глобального партнера НАТО, так как одним из условий такой поддержки Вашингтона является запрет доступа китайских телекоммуникационных компаний к национальным сетям мобильной связи пятого поколения (5G) в Бразилии."Для Бразилии Китай то ли партнер торгово-экономический номер два, а может быть, и номер один сейчас. По инвестиционной активности точно Китай на одном из первых мест находится в Бразилии. Тот же Болсонару шел с лозунгом "Меньше Китая в Бразилии", но на сегодняшний момент от большей части этих лозунгов отказался, в том числе под давлением своего окружения, придя к выводу, что невозможно просто так взять и отказаться от участия Китая. Можно, конечно, сделать так, чтобы Китая было меньше в одной из сфер, возможно, в телекоммуникациях это и будет происходить, но, опять же, это чревато", - отметил эксперт.По его словам, если Бразилия четко и ясно примет сторону либо Китая, либо США в глобальной конкуренции этих стран, то она рискует потерять как в отношениях с одной, так и с другой страной. "Поэтому, я думаю, Бразилия до последнего будет стараться не выбирать кого-то одного", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210806/britantsy-1744757615.html

https://ria.ru/20210806/gruziya-1744574335.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/ukraina-1743689364.html

сша

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, бразилия, нато, жаир болсонару