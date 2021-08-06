https://ria.ru/20210806/borba-1744679087.html

Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады - РИА Новости, 06.08.2021

Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 74 килограммов. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:05

2021-08-06T14:05

2021-08-06T14:26

олимпийские игры

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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 74 килограммов.В финале соревнований он победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Гаджимагомедова.Бронзовыми призерами стали американец Кайл Дуглас Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.Для сборной России это золото стало 17-м на Играх в Токио. Кроме того, в активе россиян 23 серебряных и 22 бронзовых награды — всего 62.Сидаков впервые стал олимпийским чемпионом. До этого 25-летний борец дважды побеждал на чемпионатах мира — в 2018 и 2019 годах.

https://rsport.ria.ru/20210805/tokyo2020-1744571342.html

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2021

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олимпийские игры