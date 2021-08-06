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Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады
Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады - РИА Новости, 06.08.2021
Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 74 килограммов. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:05
2021-08-06T14:26
олимпийские игры
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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 74 килограммов.В финале соревнований он победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Гаджимагомедова.Бронзовыми призерами стали американец Кайл Дуглас Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.Для сборной России это золото стало 17-м на Играх в Токио. Кроме того, в активе россиян 23 серебряных и 22 бронзовых награды — всего 62.Сидаков впервые стал олимпийским чемпионом. До этого 25-летний борец дважды побеждал на чемпионатах мира — в 2018 и 2019 годах.
https://rsport.ria.ru/20210805/tokyo2020-1744571342.html
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олимпийские игры
14:05 06.08.2021 (обновлено: 14:26 06.08.2021)
 
Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

Борец вольного стиля из России взял золотую награду в весе до 74 килограммов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаурбек Сидаков после завершения финальной схватки соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 74 кг против Магомедхабиба Кадимагомедова (Белоруссия) на XXXII летних Олимпийских играх
Заурбек Сидаков после завершения финальной схватки соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 74 кг против Магомедхабиба Кадимагомедова (Белоруссия) на XXXII летних Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золото Олимпиады-2020 в весовой категории до 74 килограммов.
В финале соревнований он победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Гаджимагомедова.
Бронзовыми призерами стали американец Кайл Дуглас Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.
Для сборной России это золото стало 17-м на Играх в Токио. Кроме того, в активе россиян 23 серебряных и 22 бронзовых награды — всего 62.
Сидаков впервые стал олимпийским чемпионом. До этого 25-летний борец дважды побеждал на чемпионатах мира — в 2018 и 2019 годах.
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