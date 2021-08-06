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Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном
Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном - РИА Новости, 06.08.2021
Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном
Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по лагерям "боевиков" на совместных с Узбекистаном учениях вблизи границы с Афганистаном, сообщили в Минобороны РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:13
2021-08-06T14:19
узбекистан
афганистан
миг-29
ту-22м3
россия
обострение ситуации в афганистане
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ПОЛИГОН ТЕРМЕЗ (Узбекистан), 6 авг - РИА Новости. Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по лагерям "боевиков" на совместных с Узбекистаном учениях вблизи границы с Афганистаном, сообщили в Минобороны России."Четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3... выполнили плановый полет над военным полигоном Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана. В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез", - говорится в сообщении.Отмечается, что прикрытие бомбардировщиков обеспечила пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВС Узбекистана.Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
узбекистан
афганистан
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узбекистан, афганистан, миг-29, ту-22м3, россия, обострение ситуации в афганистане
14:13 06.08.2021 (обновлено: 14:19 06.08.2021)
 
Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном

Минбороны: российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на учениях у границы с Афганистаном

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполняет плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Кадр видео
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполняет плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ПОЛИГОН ТЕРМЕЗ (Узбекистан), 6 авг - РИА Новости. Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по лагерям "боевиков" на совместных с Узбекистаном учениях вблизи границы с Афганистаном, сообщили в Минобороны России.
"Четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3... выполнили плановый полет над военным полигоном Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана. В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прикрытие бомбардировщиков обеспечила пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВС Узбекистана.
Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
 
УзбекистанАфганистанМиГ-29Ту-22М3РоссияОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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