https://ria.ru/20210806/bombardirovschiki-1744683013.html

Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном

Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном - РИА Новости, 06.08.2021

Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном

Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по лагерям "боевиков" на совместных с Узбекистаном учениях вблизи границы с Афганистаном, сообщили в Минобороны РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:13

2021-08-06T14:13

2021-08-06T14:19

узбекистан

афганистан

миг-29

ту-22м3

россия

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596856866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfd765f15beea6411ab1586476255569.jpg

ПОЛИГОН ТЕРМЕЗ (Узбекистан), 6 авг - РИА Новости. Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по лагерям "боевиков" на совместных с Узбекистаном учениях вблизи границы с Афганистаном, сообщили в Минобороны России."Четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3... выполнили плановый полет над военным полигоном Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана. В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез", - говорится в сообщении.Отмечается, что прикрытие бомбардировщиков обеспечила пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВС Узбекистана.Подчеркивается, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

узбекистан

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

узбекистан, афганистан, миг-29, ту-22м3, россия, обострение ситуации в афганистане