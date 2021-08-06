https://ria.ru/20210806/bolshoy-1744732033.html

Большой и Мариинский театры дадут концерт в Крыму к 140-летию Анны Павловой

Большой и Мариинский театры дадут концерт в Крыму к 140-летию Анны Павловой - РИА Новости, 06.08.2021

Большой и Мариинский театры дадут концерт в Крыму к 140-летию Анны Павловой

Большой, Мариинский и Михайловский театры привезут 11 сентября на фестиваль "Таврида. АРТ" в Крыму специальную программу к 140-летию русской балерины Анны... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T17:40

2021-08-06T17:40

2021-08-06T17:40

культура

анна павлова

михайловский театр

новости культуры

республика крым

балет

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Большой, Мариинский и Михайловский театры привезут 11 сентября на фестиваль "Таврида. АРТ" в Крыму специальную программу к 140-летию русской балерины Анны Павловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Ведущие артисты этих театров представят фрагменты из балетов и хореографические номера, которые сто лет назад исполняла великая танцовщица. Например, будут показаны фрагменты из постановок "Шопениана", "Лебединое озеро", "Жизель", хореографическая миниатюра "Умирающий лебедь" и другие.По его словам, зрителям предложат "уникальную возможность взглянуть на великую балерину через судьбоносные для нее постановки". В гала-концерте примут участие ведущие солисты ГАБТ: Кристина Кретова и Игорь Цвирко, прима-балерина Оксана Скорик, солисты Екатерина Осмолкина и Максим Зюзин, прима-балерина Ирина Перрен, а также Марат Шемиунов — премьер Михайловского театра.Фестиваль "Таврида.АРТ", объединяющий все направления искусства, пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября.

https://ria.ru/20210730/opera-1743586837.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна павлова, михайловский театр, новости культуры, республика крым, балет