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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Большой и Мариинский театры дадут концерт в Крыму к 140-летию Анны Павловой
Большой и Мариинский театры дадут концерт в Крыму к 140-летию Анны Павловой - РИА Новости, 06.08.2021
Большой и Мариинский театры дадут концерт в Крыму к 140-летию Анны Павловой
Большой, Мариинский и Михайловский театры привезут 11 сентября на фестиваль "Таврида. АРТ" в Крыму специальную программу к 140-летию русской балерины Анны... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T17:40
2021-08-06T17:40
культура
анна павлова
михайловский театр
новости культуры
республика крым
балет
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Большой, Мариинский и Михайловский театры привезут 11 сентября на фестиваль "Таврида. АРТ" в Крыму специальную программу к 140-летию русской балерины Анны Павловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Ведущие артисты этих театров представят фрагменты из балетов и хореографические номера, которые сто лет назад исполняла великая танцовщица. Например, будут показаны фрагменты из постановок "Шопениана", "Лебединое озеро", "Жизель", хореографическая миниатюра "Умирающий лебедь" и другие.По его словам, зрителям предложат "уникальную возможность взглянуть на великую балерину через судьбоносные для нее постановки". В гала-концерте примут участие ведущие солисты ГАБТ: Кристина Кретова и Игорь Цвирко, прима-балерина Оксана Скорик, солисты Екатерина Осмолкина и Максим Зюзин, прима-балерина Ирина Перрен, а также Марат Шемиунов — премьер Михайловского театра.Фестиваль "Таврида.АРТ", объединяющий все направления искусства, пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября.
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анна павлова, михайловский театр, новости культуры, республика крым, балет
17:40 06.08.2021
 

Большой и Мариинский театры дадут концерт в Крыму к 140-летию Анны Павловой

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБалерина Анна Павлова
Балерина Анна Павлова - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Большой, Мариинский и Михайловский театры привезут 11 сентября на фестиваль "Таврида. АРТ" в Крыму специальную программу к 140-летию русской балерины Анны Павловой, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Ведущие артисты этих театров представят фрагменты из балетов и хореографические номера, которые сто лет назад исполняла великая танцовщица. Например, будут показаны фрагменты из постановок "Шопениана", "Лебединое озеро", "Жизель", хореографическая миниатюра "Умирающий лебедь" и другие.
"Имя Павловой еще при ее жизни стало легендарным. Ей подражали, ею восторгались, в ее честь короли устраивали приемы. Являясь символом русского балета, она во многом стала первооткрывателем своего времени", — прокомментировал художественный руководитель проекта, солист Мариинки Игорь Колб.
По его словам, зрителям предложат "уникальную возможность взглянуть на великую балерину через судьбоносные для нее постановки".
"Любители балета увидят шедевры хореографии, которые редко показывают в один вечер, причем в исполнении лучших танцовщиков современности", — подчеркнул Колб.
В гала-концерте примут участие ведущие солисты ГАБТ: Кристина Кретова и Игорь Цвирко, прима-балерина Оксана Скорик, солисты Екатерина Осмолкина и Максим Зюзин, прима-балерина Ирина Перрен, а также Марат Шемиунов — премьер Михайловского театра.
Фестиваль "Таврида.АРТ", объединяющий все направления искусства, пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября.
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