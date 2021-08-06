https://ria.ru/20210806/bol-1744599372.html

Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники

Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники - РИА Новости, 06.08.2021

Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники

В попытках завладеть чужими деньгами мошенники стараются нащупать слабые места потенциальных жертв. О "болевых точках" россиян, на которые пытаются давить... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T04:15

2021-08-06T04:15

2021-08-06T04:15

общество

психология

мошенничество

россия

анастасия лысакова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В попытках завладеть чужими деньгами мошенники стараются нащупать слабые места потенциальных жертв. О "болевых точках" россиян, на которые пытаются давить жулики, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Анастасия Лысакова.Она уточнила, что у каждого человека имеются свои уникальные "болевые точки", но есть и несколько стандартных тем, с которыми чаще всего работают злоумышленники. Для женщин это стремление создать семью.По словам Анастасии Лысаковой, у российских мужчин главная "болевая точка" — это финансовый вопрос. Многие из них теряют возможность здраво рассуждать, когда им предлагают хорошо заработать. Разновидностей жульничества, когда мошенники сулят жертвам небывало высокую прибыль от инвестиций — великое множество."Многие хотят легких и быстрых денег. Именно поэтому основная категория граждан, которые попадают в зависимость от игр (азартных игр. — Прим. ред.) —это мужчины. Это тоже является одной из сфер мошенничества", — пояснила психолог.Одной из главных забот для мужчин и женщин старшего возраста, продолжила психолог, является состояние здоровья. И жулики активно пользуются этим.Специалист объяснила, что самый надежный способ защиты от психологического давления со стороны мошенников —сделать перерыв в беседе и тщательно все обдумать. Если вам предлагают незамедлительно принять решение, требующее финансовых вложений, то почти наверняка речь идет о жульничестве. В спокойной обстановке вы, скорее всего, это ясно увидите, отметила специалист.

https://ria.ru/20210804/moshenniki-1744256419.html

https://ria.ru/20210719/moshenniki-1741780378.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология, мошенничество, россия, анастасия лысакова