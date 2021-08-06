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Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники - РИА Новости, 06.08.2021
Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
В попытках завладеть чужими деньгами мошенники стараются нащупать слабые места потенциальных жертв. О "болевых точках" россиян, на которые пытаются давить... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T04:15
2021-08-06T04:15
2021-08-06T04:15
общество
психология
мошенничество
россия
анастасия лысакова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В попытках завладеть чужими деньгами мошенники стараются нащупать слабые места потенциальных жертв. О "болевых точках" россиян, на которые пытаются давить жулики, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Анастасия Лысакова.Она уточнила, что у каждого человека имеются свои уникальные "болевые точки", но есть и несколько стандартных тем, с которыми чаще всего работают злоумышленники. Для женщин это стремление создать семью.По словам Анастасии Лысаковой, у российских мужчин главная "болевая точка" — это финансовый вопрос. Многие из них теряют возможность здраво рассуждать, когда им предлагают хорошо заработать. Разновидностей жульничества, когда мошенники сулят жертвам небывало высокую прибыль от инвестиций — великое множество."Многие хотят легких и быстрых денег. Именно поэтому основная категория граждан, которые попадают в зависимость от игр (азартных игр. — Прим. ред.) —это мужчины. Это тоже является одной из сфер мошенничества", — пояснила психолог.Одной из главных забот для мужчин и женщин старшего возраста, продолжила психолог, является состояние здоровья. И жулики активно пользуются этим.Специалист объяснила, что самый надежный способ защиты от психологического давления со стороны мошенников —сделать перерыв в беседе и тщательно все обдумать. Если вам предлагают незамедлительно принять решение, требующее финансовых вложений, то почти наверняка речь идет о жульничестве. В спокойной обстановке вы, скорее всего, это ясно увидите, отметила специалист.
https://ria.ru/20210804/moshenniki-1744256419.html
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общество, психология, мошенничество, россия, анастасия лысакова
Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
Психолог Лысакова рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
В попытках завладеть чужими деньгами мошенники
стараются нащупать слабые места потенциальных жертв. О "болевых точках" россиян, на которые пытаются давить жулики, рассказала в интервью радио Sputnik
психолог Анастасия Лысакова.
Она уточнила, что у каждого человека имеются свои уникальные "болевые точки", но есть и несколько стандартных тем, с которыми чаще всего работают злоумышленники. Для женщин это стремление создать семью.
"Разведенных женщин и женщин старше 35 или 40 лет часто приглашают в свадебные и брачные агентства, которые являются фейковыми. У них одна цель — это нажива, а не разрешение проблемы женщины", — отметила психолог.
По словам Анастасии Лысаковой, у российских мужчин главная "болевая точка" — это финансовый вопрос. Многие из них теряют возможность здраво рассуждать, когда им предлагают хорошо заработать. Разновидностей жульничества, когда мошенники сулят жертвам небывало высокую прибыль от инвестиций — великое множество.
"Многие хотят легких и быстрых денег. Именно поэтому основная категория граждан, которые попадают в зависимость от игр (азартных игр. — Прим. ред.) —это мужчины. Это тоже является одной из сфер мошенничества", — пояснила психолог.
Одной из главных забот для мужчин и женщин старшего возраста, продолжила психолог, является состояние здоровья. И жулики активно пользуются этим.
"Звонят якобы из медицинской клиники и говорят, что обнаружили какую-то болезнь. Мошенники утверждают, что если купить у них дорогой препарат, то все будет излечимо. Тут многие готовы последнее отдать", — добавила Лысакова.
Специалист объяснила, что самый надежный способ защиты от психологического давления со стороны мошенников —сделать перерыв в беседе и тщательно все обдумать. Если вам предлагают незамедлительно принять решение, требующее финансовых вложений, то почти наверняка речь идет о жульничестве. В спокойной обстановке вы, скорее всего, это ясно увидите, отметила специалист.