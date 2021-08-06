https://ria.ru/20210806/boks-1744620029.html
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады - РИА Новости, 06.08.2021
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады-2020 в весовой категории до 91 килограмма. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T09:29
2021-08-06T09:29
2021-08-06T10:52
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744150923_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_a4d896d912064bd596593f875c4293e2.jpg
ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады-2020 в весовой категории до 91 килограмма.В финальном поединке он уступил кубинцу Хулио ла Крусу по очкам (0:5). Ла Крус завоевал титул двукратного олимпийского чемпиона.Бронзу в этом весе получили новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.Для сборной России это серебро стало 60-й медалью на Играх в Токио. Всего в активе россиян 16 золотых наград, 23 серебряных и 21 бронзовая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/olimpiada-1744620143.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744150923_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_6c67636aba7d8efa900ce676c54621b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры
09:29 06.08.2021 (обновлено: 10:52 06.08.2021)
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады
Боксер из России стал серебряным призером в весе до 91 килограмма