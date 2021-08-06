https://ria.ru/20210806/boks-1744620029.html

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады - РИА Новости, 06.08.2021

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады-2020 в весовой категории до 91 килограмма. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T09:29

2021-08-06T09:29

2021-08-06T10:52

олимпийские игры

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ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады-2020 в весовой категории до 91 килограмма.В финальном поединке он уступил кубинцу Хулио ла Крусу по очкам (0:5). Ла Крус завоевал титул двукратного олимпийского чемпиона.Бронзу в этом весе получили новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.Для сборной России это серебро стало 60-й медалью на Играх в Токио. Всего в активе россиян 16 золотых наград, 23 серебряных и 21 бронзовая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/olimpiada-1744620143.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры