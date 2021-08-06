03:23 06.08.2021 (обновлено: 03:27 06.08.2021)
В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации, поступившие на вооружение несколько месяцев назад, впервые привлекаются к учениям в Приморье, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Илья Колесников.
Подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках стартовавших двусторонних тактических учений, которые пройдут на полигоне "Бамбурово" в Приморье, задействовано более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники, информирует ТОФ.
"Впервые на учения привлекаются новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации, поступившие на вооружение несколько месяцев назад... В течение нескольких дней двум усиленным артиллерией подразделениям морской пехоты предстоит отработать задачи противодействия друг другу. Поэтапно будут разыграны тактические действия по захвату и обороне прибрежной зоны", - сообщил Колесников, добавив, что на заключительном этапе учений состоится боевая стрельба.
Отмечается, что помимо новейших БМП-3 к учениям привлечены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", специальные машины связи и другая техника.