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Новое оружие России
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В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации - РИА Новости, 06.08.2021
В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации, поступившие на вооружение несколько месяцев назад, впервые привлекаются к учениям в Приморье, сообщил... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T03:23
2021-08-06T03:27
новое оружие россии
безопасность
армия
владивосток
москва
бмп-3
тихоокеанский флот вмф россии
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации, поступившие на вооружение несколько месяцев назад, впервые привлекаются к учениям в Приморье, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Илья Колесников.Подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках стартовавших двусторонних тактических учений, которые пройдут на полигоне "Бамбурово" в Приморье, задействовано более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники, информирует ТОФ.Отмечается, что помимо новейших БМП-3 к учениям привлечены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", специальные машины связи и другая техника.
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безопасность, армия, владивосток, москва, бмп-3, тихоокеанский флот вмф россии, россия, илья колесников
03:23 06.08.2021 (обновлено: 03:27 06.08.2021)
 
В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации

В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации, поступившие на вооружение несколько месяцев назад, впервые привлекаются к учениям в Приморье, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Илья Колесников.
Подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках стартовавших двусторонних тактических учений, которые пройдут на полигоне "Бамбурово" в Приморье, задействовано более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники, информирует ТОФ.
"Впервые на учения привлекаются новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации, поступившие на вооружение несколько месяцев назад... В течение нескольких дней двум усиленным артиллерией подразделениям морской пехоты предстоит отработать задачи противодействия друг другу. Поэтапно будут разыграны тактические действия по захвату и обороне прибрежной зоны", - сообщил Колесников, добавив, что на заключительном этапе учений состоится боевая стрельба.
Отмечается, что помимо новейших БМП-3 к учениям привлечены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", специальные машины связи и другая техника.
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Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияВладивостокМоскваБМП-3Тихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияИлья Колесников
 
 
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