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В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации

В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации - РИА Новости, 06.08.2021

В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации

Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации, поступившие на вооружение несколько месяцев назад, впервые привлекаются к учениям в Приморье, сообщил... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T03:23

2021-08-06T03:23

2021-08-06T03:27

новое оружие россии

безопасность

армия

владивосток

москва

бмп-3

тихоокеанский флот вмф россии

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации, поступившие на вооружение несколько месяцев назад, впервые привлекаются к учениям в Приморье, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Илья Колесников.Подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота подняты по тревоге в рамках стартовавших двусторонних тактических учений, которые пройдут на полигоне "Бамбурово" в Приморье, задействовано более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники, информирует ТОФ.Отмечается, что помимо новейших БМП-3 к учениям привлечены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", специальные машины связи и другая техника.

https://ria.ru/20210619/granatomet-1737550892.html

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москва

россия

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2021

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безопасность, армия, владивосток, москва, бмп-3, тихоокеанский флот вмф россии, россия, илья колесников