https://ria.ru/20210806/biometricheskaya-1744744293.html
В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг
В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг - РИА Новости, 06.08.2021
В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг
Использование биометрической идентификации для получения госуслуг тестируется в России, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в рамках в 5-ой встречи... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:09
2021-08-06T18:09
2021-08-06T18:09
общество
технологии
госуслуги
большая двадцатка
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
россия
биометрия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Использование биометрической идентификации для получения госуслуг тестируется в России, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в рамках в 5-ой встречи министров стран G20 по вопросам цифровой экономики.Замглавы Минцифры принял участие в трех сессиях встречи - "Защита и расширение прав детей в цифровой среде", "Свободный обмен данными и трансграничные потоки" и "Цифровая идентификация".В рамках встречи главы профильных министерств стран "Группы двадцати" отметили растущую роль технологий в период восстановления экономики от последствий пандемии, а также обсудили необходимость согласовывать национальные подходы в использовании технологий блокчейн и искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20210804/biometriya-1744408598.html
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общество, технологии, госуслуги, большая двадцатка, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, россия, биометрия
В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг
Замглавы Минцифры Паршин: в России тестируется биометрическая идентификация для получения госуслуг