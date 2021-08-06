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В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг
В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг - РИА Новости, 06.08.2021
В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг
Использование биометрической идентификации для получения госуслуг тестируется в России, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в рамках в 5-ой встречи... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:09
2021-08-06T18:09
общество
технологии
госуслуги
большая двадцатка
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
россия
биометрия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Использование биометрической идентификации для получения госуслуг тестируется в России, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в рамках в 5-ой встречи министров стран G20 по вопросам цифровой экономики.Замглавы Минцифры принял участие в трех сессиях встречи - "Защита и расширение прав детей в цифровой среде", "Свободный обмен данными и трансграничные потоки" и "Цифровая идентификация".В рамках встречи главы профильных министерств стран "Группы двадцати" отметили растущую роль технологий в период восстановления экономики от последствий пандемии, а также обсудили необходимость согласовывать национальные подходы в использовании технологий блокчейн и искусственного интеллекта.
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общество, технологии, госуслуги, большая двадцатка, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, россия, биометрия
18:09 06.08.2021
 
В России тестируют биометрическую идентификацию для получения госуслуг

Замглавы Минцифры Паршин: в России тестируется биометрическая идентификация для получения госуслуг

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Использование биометрической идентификации для получения госуслуг тестируется в России, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в рамках в 5-ой встречи министров стран G20 по вопросам цифровой экономики.
"Сейчас ведется работа по внедрению взаимной идентификации между порталом госуслуг и электронными площадками банков - пользователи смогут получать услуги, выполняя вход через удобные им каналы. Активно тестируется применение системы биометрической идентификации для получения государственных услуг", - сказал Паршин, слова которого приводятся в сообщении министерства.
Замглавы Минцифры принял участие в трех сессиях встречи - "Защита и расширение прав детей в цифровой среде", "Свободный обмен данными и трансграничные потоки" и "Цифровая идентификация".
В рамках встречи главы профильных министерств стран "Группы двадцати" отметили растущую роль технологий в период восстановления экономики от последствий пандемии, а также обсудили необходимость согласовывать национальные подходы в использовании технологий блокчейн и искусственного интеллекта.
Студенты во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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ОбществоТехнологииГосуслугиБольшая двадцаткаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максим ПаршинРоссияБиометрия
 
 
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