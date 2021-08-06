https://ria.ru/20210806/beskhmelnitsyna-1744757791.html

Путин наградил замминистра юстиции Бесхмельницына орденом

Путин наградил замминистра юстиции Бесхмельницына орденом - РИА Новости, 06.08.2021

Путин наградил замминистра юстиции Бесхмельницына орденом

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замминистра юстиции РФ Максима Бесхмельницына медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:11

2021-08-06T19:11

2021-08-06T19:19

общество

владимир путин

россия

максим бесхмельницын

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замминистра юстиции РФ Максима Бесхмельницына медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации."За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Бесхмельницына Максима Михайловича – заместителя министра юстиции РФ", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20210806/stepanenko-1744757421.html

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общество, владимир путин, россия, максим бесхмельницын