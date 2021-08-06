https://ria.ru/20210806/belorussiya-1744703528.html

Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии

Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии - РИА Новости, 06.08.2021

Премьеры стран Балтии заявили о разработке новых санкций против Белоруссии

Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении, принятом на видеоконференции в пятницу, заявили о разработке новых санкций против Белоруссии и... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T15:28

2021-08-06T15:28

2021-08-06T15:28

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литва

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латвия

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 авг - РИА Новости. Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении, принятом на видеоконференции в пятницу, заявили о разработке новых санкций против Белоруссии и готовности защищать внешнюю границу ЕС от нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба эстонского правительства.За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них, в основном граждане Ирака, имели телесные повреждения. В Минске сообщили о смерти мигранта из Ирака, который перешел на территорию Белоруссии из Литвы. В ответ литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ни один из нелегалов в Литве не был ранен, а в трагедии обвинил Белоруссию и лидера государства Александра Лукашенко.Кроме того, премьер добавила, что Эстония должна продолжить выявлять торговцев людьми и их бизнес-модели. Она отметила, что в вопросах защиты границ от нелегальных мигрантов, кроме тесного сотрудничества со странами-членами и институтами Евросоюза, очень важно вести диалог с государствами, из которых приезжают мигранты.Эстония продолжит оказывать поддержку Литве, заверила премьер. "Сегодня мы также обсудили дополнительные способы дипломатической поддержки Литвы. Я заверяю, что Эстония, как член Совета Безопасности ООН, всегда готова предпринять шаги в поддержку Литвы", - добавила Каллас.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Правительство Эстонии ранее одобрило предложения министра обороны Калле Лаанета о поддержке Литвы в борьбе с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Лаанет сообщил, что Эстония уже оказала Литве практическую помощь, направив в страну полицейское подразделение ESTPOL 5 из десяти человек. Силы обороны Эстонии также направили в Литву беспилотные летательные аппараты и проволочное заграждение для укрепления границы.

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744465635.html

литва

белоруссия

минск

латвия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, оон, белоруссия, минск, латвия, эстония, евросоюз, александр лукашенко