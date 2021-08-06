https://ria.ru/20210806/bednost-1744762841.html

В Минтруде объяснили снижение уровня бедности

В Минтруде объяснили снижение уровня бедности - РИА Новости, 06.08.2021

В Минтруде объяснили снижение уровня бедности

Снижение уровня бедности в РФ связано со стабилизацией рынка труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малоимущих семей с... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T19:38

2021-08-06T19:38

2021-08-06T19:43

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение уровня бедности в РФ связано со стабилизацией рынка труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малоимущих семей с детьми, заявили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым во втором квартале 2021 года уровень бедности в РФ снизился с 14,4% до 12,1%."Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, обусловлено стабилизацией ситуации на рынке труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малообеспеченных семей с детьми", - прокомментировали в пресс-службе Минтруда.В ведомстве отметили, что с начала второго квартала – с 1 апреля 2021 года – начали действовать новые правила по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте трех-семи лет. Если прежде семьи получали пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то с 1 апреля пособия стали назначать в размере 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.Кроме того, существенно снизился уровень безработицы: если в декабре прошлого года уровень безработицы составлял 5,9%, в январе 2021-го - 5,8%, то в июне – 4,8%.Также с 1 июля введены дополнительные выплаты для малообеспеченных семей – пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.С 2021 года механизм социального контракта распространен во всех регионах страны.

https://ria.ru/20210803/bednost-1744085605.html

https://ria.ru/20210805/sertifikaty-1744445667.html

https://ria.ru/20210720/bednost-1742114187.html

россия

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия