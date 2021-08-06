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В Минтруде объяснили снижение уровня бедности
В Минтруде объяснили снижение уровня бедности - РИА Новости, 06.08.2021
В Минтруде объяснили снижение уровня бедности
Снижение уровня бедности в РФ связано со стабилизацией рынка труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малоимущих семей с... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T19:38
2021-08-06T19:43
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение уровня бедности в РФ связано со стабилизацией рынка труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малоимущих семей с детьми, заявили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым во втором квартале 2021 года уровень бедности в РФ снизился с 14,4% до 12,1%."Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, обусловлено стабилизацией ситуации на рынке труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малообеспеченных семей с детьми", - прокомментировали в пресс-службе Минтруда.В ведомстве отметили, что с начала второго квартала – с 1 апреля 2021 года – начали действовать новые правила по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте трех-семи лет. Если прежде семьи получали пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то с 1 апреля пособия стали назначать в размере 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.Кроме того, существенно снизился уровень безработицы: если в декабре прошлого года уровень безработицы составлял 5,9%, в январе 2021-го - 5,8%, то в июне – 4,8%.Также с 1 июля введены дополнительные выплаты для малообеспеченных семей – пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.С 2021 года механизм социального контракта распространен во всех регионах страны.
https://ria.ru/20210803/bednost-1744085605.html
https://ria.ru/20210805/sertifikaty-1744445667.html
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
19:38 06.08.2021 (обновлено: 19:43 06.08.2021)
 
В Минтруде объяснили снижение уровня бедности

Минтруд: снижение уровня бедности в России связано со стабилизацией рынка труда и поддержкой семей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Снижение уровня бедности в РФ связано со стабилизацией рынка труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малоимущих семей с детьми, заявили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.
Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым во втором квартале 2021 года уровень бедности в РФ снизился с 14,4% до 12,1%.
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"Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, обусловлено стабилизацией ситуации на рынке труда, постепенным восстановлением деловой активности и системной поддержкой малообеспеченных семей с детьми", - прокомментировали в пресс-службе Минтруда.
В ведомстве отметили, что с начала второго квартала – с 1 апреля 2021 года – начали действовать новые правила по назначению ежемесячных пособий на детей в возрасте трех-семи лет. Если прежде семьи получали пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, то с 1 апреля пособия стали назначать в размере 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
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Кроме того, существенно снизился уровень безработицы: если в декабре прошлого года уровень безработицы составлял 5,9%, в январе 2021-го - 5,8%, то в июне – 4,8%.
Также с 1 июля введены дополнительные выплаты для малообеспеченных семей – пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет.
С 2021 года механизм социального контракта распространен во всех регионах страны.
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ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
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