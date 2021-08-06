https://ria.ru/20210806/bayden-1744770471.html
Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США
Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США - РИА Новости, 06.08.2021
Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что страна сможет справиться со всплеском "дельта"-штамма коронавируса, а выполнение предписанных властями... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:45
2021-08-06T20:45
2021-08-06T20:45
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487164_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50ddbd8d9d60a9cc3bdef1ec1643c549.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что страна сможет справиться со всплеском "дельта"-штамма коронавируса, а выполнение предписанных властями рекомендаций позволит избежать ущерба экономике в прежних масштабах."Америка может победить "дельта"-штамм точно так же, как мы победили изначальный вариант COVID-19. Поэтому носите маски, когда это рекомендуется. Сделайте прививку сегодня. Все это спасет жизни, что означает, что мы не станем свидетелями того же ущерба экономике, какой мы застали в начале (пандемии) коронавируса", - сказал Байден, чье выступление транслировал Белый дом.В США резко выросли показатели заболеваемости коронавирусом на фоне распространения более заразного штамма "дельта". Случаи заболеваний среди вакцинированных фиксируются повсеместно, хотя и считается, что вакцина по-прежнему защищает большинство привитых от серьезного заболевания. Среднее ежедневное число случаев превысило 100 тысяч впервые с февраля, когда началась массовая прививочная кампания.
https://ria.ru/20210805/amerika-1744398267.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487164_1028:515:3072:2048_1920x0_80_0_0_6702492cf5f96e668dd68115eb562f83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США
Президент США Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики