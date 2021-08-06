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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210806/bayden-1744770471.html
Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США
Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США - РИА Новости, 06.08.2021
Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что страна сможет справиться со всплеском "дельта"-штамма коронавируса, а выполнение предписанных властями... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:45
2021-08-06T20:45
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что страна сможет справиться со всплеском "дельта"-штамма коронавируса, а выполнение предписанных властями рекомендаций позволит избежать ущерба экономике в прежних масштабах."Америка может победить "дельта"-штамм точно так же, как мы победили изначальный вариант COVID-19. Поэтому носите маски, когда это рекомендуется. Сделайте прививку сегодня. Все это спасет жизни, что означает, что мы не станем свидетелями того же ущерба экономике, какой мы застали в начале (пандемии) коронавируса", - сказал Байден, чье выступление транслировал Белый дом.В США резко выросли показатели заболеваемости коронавирусом на фоне распространения более заразного штамма "дельта". Случаи заболеваний среди вакцинированных фиксируются повсеместно, хотя и считается, что вакцина по-прежнему защищает большинство привитых от серьезного заболевания. Среднее ежедневное число случаев превысило 100 тысяч впервые с февраля, когда началась массовая прививочная кампания.
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в мире, сша, джо байден, здоровье - общество, коронавирус covid-19
20:45 06.08.2021
 
Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США

Президент США Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что страна сможет справиться со всплеском "дельта"-штамма коронавируса, а выполнение предписанных властями рекомендаций позволит избежать ущерба экономике в прежних масштабах.
"Америка может победить "дельта"-штамм точно так же, как мы победили изначальный вариант COVID-19. Поэтому носите маски, когда это рекомендуется. Сделайте прививку сегодня. Все это спасет жизни, что означает, что мы не станем свидетелями того же ущерба экономике, какой мы застали в начале (пандемии) коронавируса", - сказал Байден, чье выступление транслировал Белый дом.
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В США резко выросли показатели заболеваемости коронавирусом на фоне распространения более заразного штамма "дельта". Случаи заболеваний среди вакцинированных фиксируются повсеместно, хотя и считается, что вакцина по-прежнему защищает большинство привитых от серьезного заболевания. Среднее ежедневное число случаев превысило 100 тысяч впервые с февраля, когда началась массовая прививочная кампания.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАДжо БайденЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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