https://ria.ru/20210806/bayden-1744770471.html

Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США

Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США - РИА Новости, 06.08.2021

Байден заявил о меньшей опасности штамма "дельта" для экономики США

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что страна сможет справиться со всплеском "дельта"-штамма коронавируса, а выполнение предписанных властями... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:45

2021-08-06T20:45

2021-08-06T20:45

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что страна сможет справиться со всплеском "дельта"-штамма коронавируса, а выполнение предписанных властями рекомендаций позволит избежать ущерба экономике в прежних масштабах."Америка может победить "дельта"-штамм точно так же, как мы победили изначальный вариант COVID-19. Поэтому носите маски, когда это рекомендуется. Сделайте прививку сегодня. Все это спасет жизни, что означает, что мы не станем свидетелями того же ущерба экономике, какой мы застали в начале (пандемии) коронавируса", - сказал Байден, чье выступление транслировал Белый дом.В США резко выросли показатели заболеваемости коронавирусом на фоне распространения более заразного штамма "дельта". Случаи заболеваний среди вакцинированных фиксируются повсеместно, хотя и считается, что вакцина по-прежнему защищает большинство привитых от серьезного заболевания. Среднее ежедневное число случаев превысило 100 тысяч впервые с февраля, когда началась массовая прививочная кампания.

https://ria.ru/20210805/amerika-1744398267.html

сша

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в мире, сша, джо байден, здоровье - общество, коронавирус covid-19