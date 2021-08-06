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NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября - РИА Новости, 06.08.2021
NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент США Джо Байден посещал памятные мероприятия в этом году, если он не... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:43
2021-08-06T14:46
в мире
сша
вашингтон (город)
пенсильвания
джо байден
nbc
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент США Джо Байден посещал памятные мероприятия в этом году, если он не исполнит обещание рассекретить некоторые правительственные документы об обстоятельствах трагедии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на попавший в его распоряжение текст заявления.Группа из почти 1,8 тысячи человек, среди которых родственники погибших, сотрудники экстренных служб и пережившие теракт, призывают президента не посещать памятные мероприятия в Нью-Йорке и Шанксвилле (штат Пенсильвания) по случаю 20-й годовщины трагедии. Авторы обращения хотят, чтобы президент сначала обнародовал документы, в которых, по их мнению, содержатся доказательства связи властей Саудовской Аравии с терактами. Группа утверждает, что Байден еще будучи кандидатом в президенты обязался раскрыть как можно больше информации о трагедии, но не сделал этого, сообщает телеканал.Составители обращения полагают, что с момента завершения в 2004 году работы комиссии по расследованию терактов было обнаружено множество доказательств причастности Саудовской Аравии, однако американские власти хранили их в тайне. "Мы не можем... принять президента в наших священных местах, пока он не исполнит свое обязательство", - приводит NBС отрывок из обращения.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
https://ria.ru/20200911/terakt-1576985142.html
сша
вашингтон (город)
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в мире, сша, вашингтон (город), пенсильвания, джо байден, nbc
14:43 06.08.2021 (обновлено: 14:46 06.08.2021)
 
NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября

NBC: cемьи жертв терактов 11 сентября в США призвали Байдена не посещать акции памяти

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент США Джо Байден посещал памятные мероприятия в этом году, если он не исполнит обещание рассекретить некоторые правительственные документы об обстоятельствах трагедии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на попавший в его распоряжение текст заявления.
Группа из почти 1,8 тысячи человек, среди которых родственники погибших, сотрудники экстренных служб и пережившие теракт, призывают президента не посещать памятные мероприятия в Нью-Йорке и Шанксвилле (штат Пенсильвания) по случаю 20-й годовщины трагедии. Авторы обращения хотят, чтобы президент сначала обнародовал документы, в которых, по их мнению, содержатся доказательства связи властей Саудовской Аравии с терактами. Группа утверждает, что Байден еще будучи кандидатом в президенты обязался раскрыть как можно больше информации о трагедии, но не сделал этого, сообщает телеканал.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября 2020, 01:07
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
Составители обращения полагают, что с момента завершения в 2004 году работы комиссии по расследованию терактов было обнаружено множество доказательств причастности Саудовской Аравии, однако американские власти хранили их в тайне. "Мы не можем... принять президента в наших священных местах, пока он не исполнит свое обязательство", - приводит NBС отрывок из обращения.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
 
В миреСШАВашингтон (город)ПенсильванияДжо БайденNBC
 
 
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