https://ria.ru/20210806/bashkiriya-1744780350.html
Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды
Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды - РИА Новости, 06.08.2021
Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды
Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Башкирии Радия Хабирова на вопросы качества воды и сброса неочищенных сточных вод. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T22:55
2021-08-06T22:55
2021-08-06T22:55
владимир путин
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жкх
россия
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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Башкирии Радия Хабирова на вопросы качества воды и сброса неочищенных сточных вод."Сброс неочищенных вод и качество воды. Это серьезный вопрос", - сказал Путин.Путин в пятницу посетил Башкирию, где принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".
https://ria.ru/20210806/putin-1744779279.html
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владимир путин, республика башкортостан, жкх, россия
Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды
Президент России Путин обратил внимание главы Башкирии Хабирова на качество воды