https://ria.ru/20210806/bashkiriya-1744780350.html

Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды

Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды - РИА Новости, 06.08.2021

Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Башкирии Радия Хабирова на вопросы качества воды и сброса неочищенных сточных вод. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T22:55

2021-08-06T22:55

2021-08-06T22:55

владимир путин

республика башкортостан

жкх

россия

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ДЕРЕВНЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Башкирии Радия Хабирова на вопросы качества воды и сброса неочищенных сточных вод."Сброс неочищенных вод и качество воды. Это серьезный вопрос", - сказал Путин.Путин в пятницу посетил Башкирию, где принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" группы компаний "Ласселсбергер".

https://ria.ru/20210806/putin-1744779279.html

республика башкортостан

россия

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владимир путин, республика башкортостан, жкх, россия