Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/bashkiriya-1744768123.html
Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии
Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии - РИА Новости, 06.08.2021
Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:19
2021-08-06T20:39
экономика
уфа
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744528964_0:80:3039:1789_1920x0_80_0_0_ae33bda0ab118f254bfe7a980340d298.jpg
ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии, передает корреспондент РИА Новости.Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании завода. "Важно, что на заводе применены передовые технологии и решения, лучшие мировые практики, и при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жёстким экологическим требованиям", - подчеркнул глава государства. С видеообращением к участникам мероприятия выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.Старт производству был дан символическим нажатием кнопки, в котором приняли участие Путин, глава Башкирии Радий Хабиров и владелец группы компаний" Ласселсбергер" Йозеф Ласселсбергер. Перед церемонией открытия президент также осмотрел производственно-технологическую площадку завода.На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.
https://ria.ru/20210806/putin-1744615856.html
https://ria.ru/20210806/prazdnik-1744768389.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744528964_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e497ac4207bd05c0c556ba02e301883c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, уфа, владимир путин, россия
20:19 06.08.2021 (обновлено: 20:39 06.08.2021)
 
Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии

Президент России Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии, передает корреспондент РИА Новости.
Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании завода. "Важно, что на заводе применены передовые технологии и решения, лучшие мировые практики, и при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жёстким экологическим требованиям", - подчеркнул глава государства. С видеообращением к участникам мероприятия выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.
LIVE: Владимир Путин и Себастиан Курц открывают завод в Уфе - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 20:02
Открытие завода в Уфе с участием Владимира Путина и Себастьяна Курца
Старт производству был дан символическим нажатием кнопки, в котором приняли участие Путин, глава Башкирии Радий Хабиров и владелец группы компаний" Ласселсбергер" Йозеф Ласселсбергер. Перед церемонией открытия президент также осмотрел производственно-технологическую площадку завода.
На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.
В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.
Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.
Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
Вчера, 20:21
Путин поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником
 
ЭкономикаУфаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния