https://ria.ru/20210806/bashkiriya-1744768123.html

Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии

Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии - РИА Новости, 06.08.2021

Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:19

2021-08-06T20:19

2021-08-06T20:39

экономика

уфа

владимир путин

россия

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ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии, передает корреспондент РИА Новости.Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании завода. "Важно, что на заводе применены передовые технологии и решения, лучшие мировые практики, и при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жёстким экологическим требованиям", - подчеркнул глава государства. С видеообращением к участникам мероприятия выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.Старт производству был дан символическим нажатием кнопки, в котором приняли участие Путин, глава Башкирии Радий Хабиров и владелец группы компаний" Ласселсбергер" Йозеф Ласселсбергер. Перед церемонией открытия президент также осмотрел производственно-технологическую площадку завода.На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.Холдинг "Ласселсбергер", дочерней компанией которого является "Цемикс", является одним из ведущих игроков на мировом рынке керамики, сырья и строительных материалов. Предприятия компании расположены в странах центральной и восточной Европы, включая Россию.Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.

https://ria.ru/20210806/putin-1744615856.html

https://ria.ru/20210806/prazdnik-1744768389.html

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экономика, уфа, владимир путин, россия