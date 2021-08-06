20:19 06.08.2021 (обновлено: 20:39 06.08.2021)
Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии
Президент России Путин дал старт производству на новом цементном заводе в Башкирии
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
ПЕРВОМАЙСКИЙ (Башкирия), 6 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии, передает корреспондент РИА Новости.
Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании завода. "Важно, что на заводе применены передовые технологии и решения, лучшие мировые практики, и при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жёстким экологическим требованиям", - подчеркнул глава государства. С видеообращением к участникам мероприятия выступил и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Старт производству был дан символическим нажатием кнопки, в котором приняли участие Путин, глава Башкирии Радий Хабиров и владелец группы компаний" Ласселсбергер" Йозеф Ласселсбергер. Перед церемонией открытия президент также осмотрел производственно-технологическую площадку завода.
На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Также в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.
В качестве сырья планируется использование белого известняка и белой глины (каолина), добываемых на собственных карьерах.
Абзелиловский район – сельскохозяйственный субъект Башкирского Зауралья, с развитым животноводством и пчеловодством. Он расположен на юго-востоке республики в 340 километрах от Уфы.