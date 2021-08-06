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ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка" - РИА Новости, 06.08.2021
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"
Банк России отозвал лицензию у саранского АО "КС Банк", занимающего 176-е место в банковской системе. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T08:39
2021-08-06T10:27
экономика
саранск
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у саранского АО "КС Банк", занимающего 176-е место в банковской системе.По сведениям регулятора, финансовая организация искусственно улучшала свои показатели за счет занижения размера необходимых к формированию резервов, нарушала законы о банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ.За последнее банк неоднократно наказывали, в том числе вводили ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.Отмечается, что "КС Банк" в своей работе ориентировался на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом значительная часть задолженности этих фирм составляли проблемные ссуды. Основным владельцем был Владимир Грибанов с долей 52,43%. Он же занимал должность председателя правления.Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 20 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
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экономика, саранск, центральный банк рф (цб рф), россия
08:39 06.08.2021 (обновлено: 10:27 06.08.2021)
 
ЦБ отозвал лицензию у "КС Банка"

ЦБ с 6 августа отозвал лицензию у саранского "КС Банка", входящего во вторую сотню

© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у саранского АО "КС Банк", занимающего 176-е место в банковской системе.
По сведениям регулятора, финансовая организация искусственно улучшала свои показатели за счет занижения размера необходимых к формированию резервов, нарушала законы о банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ.
За последнее банк неоднократно наказывали, в том числе вводили ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
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Эксперт объяснил, как банки "раскручивают" на дорогие кредиты
Отмечается, что "КС Банк" в своей работе ориентировался на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом значительная часть задолженности этих фирм составляли проблемные ссуды.
Основным владельцем был Владимир Грибанов с долей 52,43%. Он же занимал должность председателя правления.
Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 20 августа, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
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ЭкономикаСаранскЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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