https://ria.ru/20210806/aziya-1744651443.html

Лидеры стран Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане

Лидеры стран Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 06.08.2021

Лидеры стран Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане

Главы государств Центральной Азии в ходе консультативной встречи, стартовавшей в пятницу на туркменском побережье Каспия, обсудили урегулирование ситуации в... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:04

2021-08-06T12:04

2021-08-06T12:04

терроризм

афганистан

средняя азия

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"АВАЗА" (Туркменистан), 6 авг - РИА Новости. Главы государств Центральной Азии в ходе консультативной встречи, стартовавшей в пятницу на туркменском побережье Каспия, обсудили урегулирование ситуации в Афганистане, передает корреспондент РИА Новости.Как отметил в своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, "безопасность и устойчивое развитие центрально-азиатского региона во многом зависит от политического урегулирования в соседнем Афганистане"."Наше видение мирного процесса заключается в полном прекращении огня и насилия, достижении взаимоприемлемых компромиссов на основе переговоров. В целях восстановления разрушенной экономики страны будем продвигать реализацию крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, продолжим оказывать посильную гуманитарную помощь дружественному афганскому народу", - подчеркнул узбекский лидер.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также отметил первостепенную важность афганской проблематики для региона.По его словам, сейчас вся приграничная полоса государственной границы Таджикистана с афганской стороны перешла под контроль членов движения "Талибан"*, особую тревогу вызывает скопление различных группировок у таджикских рубежей. Глава Таджикистана отметил, что Душанбе, учитывая такую ситуацию, принимает дополнительные меры для укрепления охраны границы."Мы выступаем за становление Афганистана в качестве мирного и процветающего государства", - сказал таджикский лидер.Третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в пятницу в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. Первые две встречи прошли в Нур-Султане (2018 год) и Ташкенте (2019 год).* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210806/afganistan-1744623501.html

https://ria.ru/20210805/agressiya-1744531440.html

афганистан

средняя азия

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терроризм, афганистан, средняя азия