Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/aziya-1744651443.html
Лидеры стран Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане
Лидеры стран Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 06.08.2021
Лидеры стран Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане
Главы государств Центральной Азии в ходе консультативной встречи, стартовавшей в пятницу на туркменском побережье Каспия, обсудили урегулирование ситуации в... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:04
2021-08-06T12:04
терроризм
афганистан
средняя азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741527278_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_cb7a288511eae391e22ff81b3c26bd73.jpg
"АВАЗА" (Туркменистан), 6 авг - РИА Новости. Главы государств Центральной Азии в ходе консультативной встречи, стартовавшей в пятницу на туркменском побережье Каспия, обсудили урегулирование ситуации в Афганистане, передает корреспондент РИА Новости.Как отметил в своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, "безопасность и устойчивое развитие центрально-азиатского региона во многом зависит от политического урегулирования в соседнем Афганистане"."Наше видение мирного процесса заключается в полном прекращении огня и насилия, достижении взаимоприемлемых компромиссов на основе переговоров. В целях восстановления разрушенной экономики страны будем продвигать реализацию крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, продолжим оказывать посильную гуманитарную помощь дружественному афганскому народу", - подчеркнул узбекский лидер.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также отметил первостепенную важность афганской проблематики для региона.По его словам, сейчас вся приграничная полоса государственной границы Таджикистана с афганской стороны перешла под контроль членов движения "Талибан"*, особую тревогу вызывает скопление различных группировок у таджикских рубежей. Глава Таджикистана отметил, что Душанбе, учитывая такую ситуацию, принимает дополнительные меры для укрепления охраны границы."Мы выступаем за становление Афганистана в качестве мирного и процветающего государства", - сказал таджикский лидер.Третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в пятницу в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. Первые две встречи прошли в Нур-Султане (2018 год) и Ташкенте (2019 год).* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210806/afganistan-1744623501.html
https://ria.ru/20210805/agressiya-1744531440.html
афганистан
средняя азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741527278_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_084e8dbbee5c00d59fe97dcf25985dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
терроризм, афганистан, средняя азия
12:04 06.08.2021
 
Лидеры стран Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане

Главы государств Центральной Азии обсудили пути урегулирования ситуации в Афганистане

© РИА Новости / Филипп ПрокудинПанджшер
Панджшер - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин
Читать ria.ru в
"АВАЗА" (Туркменистан), 6 авг - РИА Новости. Главы государств Центральной Азии в ходе консультативной встречи, стартовавшей в пятницу на туркменском побережье Каспия, обсудили урегулирование ситуации в Афганистане, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил в своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, "безопасность и устойчивое развитие центрально-азиатского региона во многом зависит от политического урегулирования в соседнем Афганистане".
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
09:57
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов
"Наше видение мирного процесса заключается в полном прекращении огня и насилия, достижении взаимоприемлемых компромиссов на основе переговоров. В целях восстановления разрушенной экономики страны будем продвигать реализацию крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, продолжим оказывать посильную гуманитарную помощь дружественному афганскому народу", - подчеркнул узбекский лидер.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также отметил первостепенную важность афганской проблематики для региона.
"События последних месяцев, в частности, вывод войск США и их союзников из Афганистана, резко обстроили военно-политическую ситуацию в этой стране", - подчеркнул Рахмон.
По его словам, сейчас вся приграничная полоса государственной границы Таджикистана с афганской стороны перешла под контроль членов движения "Талибан"*, особую тревогу вызывает скопление различных группировок у таджикских рубежей. Глава Таджикистана отметил, что Душанбе, учитывая такую ситуацию, принимает дополнительные меры для укрепления охраны границы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 16:25
Базы в Средней Азии задействуют при агрессии из Афганистана, заявил Шойгу
"Мы выступаем за становление Афганистана в качестве мирного и процветающего государства", - сказал таджикский лидер.
Третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в пятницу в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. Первые две встречи прошли в Нур-Султане (2018 год) и Ташкенте (2019 год).
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
ТерроризмАфганистанСредняя Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16В Пензенской области возбудили дело из-за некачественной воды
15:14На Урале начали проверку из-за массовой гибели рыбы в реке Салда
15:11СМИ: опасный штамм COVID-19 обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
15:09Вылетающих за границу россиян попросили приезжать в аэропорты заранее
15:06Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совбеза Кокову
15:00В Хабаровске пройдет форум о дальневосточном "Нюрнберге"
14:58"Это очень плохой сигнал". В Раде сделали предупреждение жителям Донбасса
14:57Житель Энгельса, жестоко убивший ребенка, получил пожизненный срок
14:56США оказывают поддержку Греции в тушении пожаров
14:55Белоруссия разместила дополнительные войска на границе с Литвой
14:54Количество рожениц выросло за время коронавируса, заявила главврач больницы
14:53В Подмосковье более трех миллионов человек привились от COVID-19
14:46Эксперты объяснили, почему цены на газ в Европе бьют рекорды
14:43NBC: Байдена попросили не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
14:42В ПА ОБСЕ объяснили просьбу направить 500 наблюдателей на выборы в Россию
14:41Армения заявила о пожаре на границе с Азербайджаном из-за обстрелов
14:34СМИ: в Турции арестовали шесть человек по подозрению в поджоге лесов
14:31В Хакасии после убийства семьи возбудили дело о халатности полицейских
14:27Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана, сообщил источник
14:26В Новосибирской области психиатра заподозрили в изнасиловании девушки
Лента новостейМолния