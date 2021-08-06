Лидеры стран Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане
Главы государств Центральной Азии обсудили пути урегулирования ситуации в Афганистане
"АВАЗА" (Туркменистан), 6 авг - РИА Новости. Главы государств Центральной Азии в ходе консультативной встречи, стартовавшей в пятницу на туркменском побережье Каспия, обсудили урегулирование ситуации в Афганистане, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил в своем выступлении президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, "безопасность и устойчивое развитие центрально-азиатского региона во многом зависит от политического урегулирования в соседнем Афганистане".
"Наше видение мирного процесса заключается в полном прекращении огня и насилия, достижении взаимоприемлемых компромиссов на основе переговоров. В целях восстановления разрушенной экономики страны будем продвигать реализацию крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, продолжим оказывать посильную гуманитарную помощь дружественному афганскому народу", - подчеркнул узбекский лидер.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также отметил первостепенную важность афганской проблематики для региона.
"События последних месяцев, в частности, вывод войск США и их союзников из Афганистана, резко обстроили военно-политическую ситуацию в этой стране", - подчеркнул Рахмон.
По его словам, сейчас вся приграничная полоса государственной границы Таджикистана с афганской стороны перешла под контроль членов движения "Талибан"*, особую тревогу вызывает скопление различных группировок у таджикских рубежей. Глава Таджикистана отметил, что Душанбе, учитывая такую ситуацию, принимает дополнительные меры для укрепления охраны границы.
"Мы выступаем за становление Афганистана в качестве мирного и процветающего государства", - сказал таджикский лидер.
Третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в пятницу в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. Первые две встречи прошли в Нур-Султане (2018 год) и Ташкенте (2019 год).
* Террористическая организация, запрещенная в России