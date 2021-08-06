https://ria.ru/20210806/avtomobil-1744770957.html
В Госдуме предложили снизить налог на автомобили
В Госдуме предложили снизить налог на автомобили - РИА Новости, 06.08.2021
В Госдуме предложили снизить налог на автомобили
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов и другие депутаты фракции внесли законопроект об изменении расчета транспортного налога на автомобили стоимостью... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T20:49
2021-08-06T20:49
2021-08-06T20:49
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
ярослав нилов
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов и другие депутаты фракции внесли законопроект об изменении расчета транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей, документ доступен в электронной базе данных ГД.Сегодня транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом должны платить владельцы транспортных средств из списка роскошных машин. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Цены на новые машины растут постоянно, поэтому чиновники ежегодно добавляют в список роскошных новые модели и комплектации. Повышенный коэффициент автоматически отменяется по достижении определенного возраста.Авторы законопроекта пишут, что цены на автомобили значительно выросли и действующие сегодня коэффициенты могут привести к тому, что автомобили, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн руб.), могут перейти в другую ценовую группу, что увеличит налоговую нагрузку владельцев таких авто.Для приведения средней стоимости легковых автомобилей в соответствие с рыночными ценами предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ.По замыслу авторов законопроекта коэффициент 1,1 будет применяться для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн руб. (сейчас от 3 до 5 млн руб.). Коэффициент 2 – при средней стоимости автомобилей от 7 до 15 млн руб. (сейчас от 5 до 10 млн руб.). Коэффициент 3 – при средней стоимости автомобилей от 15 до 22 млн руб. (сейчас от 10 до 15 млн руб.), а также для автомобилей средней стоимостью 22 млн руб. (сейчас от 15 млн рублей).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, ярослав нилов, россия
В Госдуме предложили снизить налог на автомобили
В Госдуму внесли законопроект об уменьшении налога на автомобили стоимостью от 3 млн рублей
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Замглавы фракции ЛДПР
в Госдуме Ярослав Нилов
и другие депутаты фракции внесли законопроект об изменении расчета транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей, документ доступен в электронной базе данных ГД.
Сегодня транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом должны платить владельцы транспортных средств из списка роскошных машин. Такой список на сайте Минпромторга
обновляется каждый год в марте. Роскошными в России
считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Цены на новые машины растут постоянно, поэтому чиновники ежегодно добавляют в список роскошных новые модели и комплектации. Повышенный коэффициент автоматически отменяется по достижении определенного возраста.
Авторы законопроекта пишут, что цены на автомобили значительно выросли и действующие сегодня коэффициенты могут привести к тому, что автомобили, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн руб.), могут перейти в другую ценовую группу, что увеличит налоговую нагрузку владельцев таких авто.
Для приведения средней стоимости легковых автомобилей в соответствие с рыночными ценами предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ.
По замыслу авторов законопроекта коэффициент 1,1 будет применяться для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн руб. (сейчас от 3 до 5 млн руб.). Коэффициент 2 – при средней стоимости автомобилей от 7 до 15 млн руб. (сейчас от 5 до 10 млн руб.). Коэффициент 3 – при средней стоимости автомобилей от 15 до 22 млн руб. (сейчас от 10 до 15 млн руб.), а также для автомобилей средней стоимостью 22 млн руб. (сейчас от 15 млн рублей).