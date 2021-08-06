https://ria.ru/20210806/avtomobil-1744770957.html

В Госдуме предложили снизить налог на автомобили

В Госдуме предложили снизить налог на автомобили - РИА Новости, 06.08.2021

В Госдуме предложили снизить налог на автомобили

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов и другие депутаты фракции внесли законопроект об изменении расчета транспортного налога на автомобили стоимостью... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T20:49

2021-08-06T20:49

2021-08-06T20:49

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

ярослав нилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов и другие депутаты фракции внесли законопроект об изменении расчета транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей, документ доступен в электронной базе данных ГД.Сегодня транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом должны платить владельцы транспортных средств из списка роскошных машин. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Цены на новые машины растут постоянно, поэтому чиновники ежегодно добавляют в список роскошных новые модели и комплектации. Повышенный коэффициент автоматически отменяется по достижении определенного возраста.Авторы законопроекта пишут, что цены на автомобили значительно выросли и действующие сегодня коэффициенты могут привести к тому, что автомобили, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн руб.), могут перейти в другую ценовую группу, что увеличит налоговую нагрузку владельцев таких авто.Для приведения средней стоимости легковых автомобилей в соответствие с рыночными ценами предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ.По замыслу авторов законопроекта коэффициент 1,1 будет применяться для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн руб. (сейчас от 3 до 5 млн руб.). Коэффициент 2 – при средней стоимости автомобилей от 7 до 15 млн руб. (сейчас от 5 до 10 млн руб.). Коэффициент 3 – при средней стоимости автомобилей от 15 до 22 млн руб. (сейчас от 10 до 15 млн руб.), а также для автомобилей средней стоимостью 22 млн руб. (сейчас от 15 млн рублей).

https://ria.ru/20210726/avtomobili-1743008908.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, ярослав нилов, россия