https://ria.ru/20210806/arest-1744716596.html

Суд арестовал москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей

Суд арестовал москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей - РИА Новости, 06.08.2021

Суд арестовал москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей

Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова по делу о склонении к употреблению наркотических средств школьницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:22

2021-08-06T16:22

2021-08-06T16:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова по делу о склонении к употреблению наркотических средств школьницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Калёнова.Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что москвич 1997 года рождения задержан в рамках проверки истории о 15-летней школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее в ягодицу на улице неизвестным веществом. Позже в больнице в крови у пострадавшей нашли наркотики. На мужчину возбудили дело по статье 230 УК РФ."Суд избрал Ильясову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября", - сказала собеседница агентства.Калёнова добавила, что он обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего).

https://ria.ru/20210803/ukol-1744198106.html

москва

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2021

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происшествия, москва