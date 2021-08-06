Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210806/arest-1744716596.html
Суд арестовал москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей
Суд арестовал москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей - РИА Новости, 06.08.2021
Суд арестовал москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей
Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова по делу о склонении к употреблению наркотических средств школьницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:22
2021-08-06T16:26
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744717159_145:38:932:481_1920x0_80_0_0_d7a12971079d56eefec55fa82d196b79.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова по делу о склонении к употреблению наркотических средств школьницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Калёнова.Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что москвич 1997 года рождения задержан в рамках проверки истории о 15-летней школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее в ягодицу на улице неизвестным веществом. Позже в больнице в крови у пострадавшей нашли наркотики. На мужчину возбудили дело по статье 230 УК РФ."Суд избрал Ильясову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября", - сказала собеседница агентства.Калёнова добавила, что он обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего).
https://ria.ru/20210803/ukol-1744198106.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744717159_125:19:931:624_1920x0_80_0_0_20dd7923fc3ca3a787780efbf7f34df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва
16:22 06.08.2021 (обновлено: 16:26 06.08.2021)
 
Суд арестовал москвича, задержанного после истории с уколотой школьницей

Суд арестовал москвича, уколовшего школьницу, по обвинению в склонении к употреблению наркотиков

© РИА НовостиУколовший школьницу москвич в суде
Уколовший школьницу москвич в суде - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы арестовал Романа Ильясова по делу о склонении к употреблению наркотических средств школьницы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Калёнова.
Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что москвич 1997 года рождения задержан в рамках проверки истории о 15-летней школьнице, заявившей, что кто-то уколол ее в ягодицу на улице неизвестным веществом. Позже в больнице в крови у пострадавшей нашли наркотики. На мужчину возбудили дело по статье 230 УК РФ.
"Суд избрал Ильясову меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября", - сказала собеседница агентства.
Калёнова добавила, что он обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отношении несовершеннолетнего).
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 16:54
Омбудсмен рассказала о девочке, пожаловавшейся на уколовшего ее незнакомца
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41На Украине назвали единственный способ "вернуть" Крым
05:30Россияне подали почти две тысячи заявок на получение "арктического гектара"
05:26Экс-депутат Рады рассказал о плане по разделу Украины
04:07Брат владельца "ПСЖ" заявил о завершении переговоров с Месси
03:55Источник: Узбекистан применил российские дроны на учениях близ Афганистана
03:15Эксперт объяснил, как повысить доход на бирже без лишних вложений
03:13Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта
03:10Эпидемиолог назвала группы риска развития постковидного синдрома
03:05Источники назвали дату следующего пуска "Союза" с космодрома Восточный
03:01СМИ: в Пакистане 106-летняя женщина вылечилась от дельта-штамма COVID-19
02:39Историк рассказал о реакции нацистов на первую бомбардировку Берлина
02:17Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, пишет СМИ
02:16В Абхазию доставили первую партию "Спутника Лайт"
02:15Юрист рассказал, чем может обернуться отказ от наследства
02:15Отрава вместо деликатеса? Шеф-повар рассказал об ошибке россиян на кухне
02:11Антонов оценил заявление Госдепа о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму
01:56Приговор по делу Baring Vostok разочаровал европейское бизнес-сообщество
01:48Антонов обвинил Запад в ведении кампании против российских вакцин
01:39САНА: США перевезли 40 боевиков ИГ* из тюрем на свою базу в Сирии
01:15Россиян предупредили об опасности скриншотов
Лента новостейМолния