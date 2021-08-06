Россиянину Дудникову в Белоруссии продлили арест еще на месяц
Источник: гражданину России Егору Дудникову продлили арест в Белоруссии до сентября
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтактеЕгор Дудников
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтакте
МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Гражданину РФ Егору Дудникову срок содержания под стражей в СИЗО в Белоруссии продлен еще на месяц, до сентября, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ходом следствия.
"Содержание под стражей Дудникову продлили еще на один месяц", - сказал собеседник агентства.
12 июля, 19:41Российские дипломаты посетили Сапегу и Дудникова
Двадцатилетний Дудников был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. Срок содержания под стражей Дудникову ранее был продлен до 6 августа. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.
Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что Дудников являлся администратором Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (Генпрокуратура требует признать это сообщество террористической организацией), написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Мать Дудникова подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием, заявив, что "у него просто не было другого выхода".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.