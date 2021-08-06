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Россиянину Дудникову в Белоруссии продлили арест еще на месяц
Россиянину Дудникову в Белоруссии продлили арест еще на месяц - РИА Новости, 06.08.2021
Россиянину Дудникову в Белоруссии продлили арест еще на месяц
Гражданину РФ Егору Дудникову срок содержания под стражей в СИЗО в Белоруссии продлен еще на месяц, до сентября, сообщил РИА Новости в пятницу источник,... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:48
2021-08-06T13:48
в мире
белоруссия
кгб белоруссии
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МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Гражданину РФ Егору Дудникову срок содержания под стражей в СИЗО в Белоруссии продлен еще на месяц, до сентября, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ходом следствия."Содержание под стражей Дудникову продлили еще на один месяц", - сказал собеседник агентства.Двадцатилетний Дудников был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. Срок содержания под стражей Дудникову ранее был продлен до 6 августа. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что Дудников являлся администратором Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (Генпрокуратура требует признать это сообщество террористической организацией), написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Мать Дудникова подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием, заявив, что "у него просто не было другого выхода".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210712/diplomaty-1740991816.html
https://ria.ru/20210730/lukashenko-1743589633.html
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в мире, белоруссия, кгб белоруссии, россия, егор дудников
13:48 06.08.2021
 
Россиянину Дудникову в Белоруссии продлили арест еще на месяц

Источник: гражданину России Егору Дудникову продлили арест в Белоруссии до сентября

© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтактеЕгор Дудников
Егор Дудников - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 авг - РИА Новости. Гражданину РФ Егору Дудникову срок содержания под стражей в СИЗО в Белоруссии продлен еще на месяц, до сентября, сообщил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ходом следствия.
"Содержание под стражей Дудникову продлили еще на один месяц", - сказал собеседник агентства.
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Двадцатилетний Дудников был задержан 5 мая в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года. Срок содержания под стражей Дудникову ранее был продлен до 6 августа. В постановлении Следственного комитета Белоруссии об отказе в переводе россиянина под домашний арест, переданном РИА Новости матерью Дудникова Юлией, говорится, что россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.
Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщил, что Дудников являлся администратором Telegram-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (Генпрокуратура требует признать это сообщество террористической организацией), написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Мать Дудникова подтвердила РИА Новости, что ее сын сотрудничает со следствием, заявив, что "у него просто не было другого выхода".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 11:51
Свобода слова в Белоруссии переросла в экстремизм, заявил Лукашенко
 
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