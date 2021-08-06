https://ria.ru/20210806/arbuz-1744628213.html

Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов

Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов - РИА Новости, 06.08.2021

Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов

Арбузы и дыни, которые подкармливают азотистыми удобрениями, могут спровоцировать развитие рака, рассказала телеканалу "360" врач-диетолог Альбина Ермоленкова. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:27

2021-08-06T10:27

2021-08-06T14:00

общество

мария розанова

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Арбузы и дыни, которые подкармливают азотистыми удобрениями, могут спровоцировать развитие рака, рассказала телеканалу "360" врач-диетолог Альбина Ермоленкова.По ее мнению, сами по себе эти удобрения не так опасны, но могут нанести вред организму, если попадают в ЖКТ.Кроме того, иногда нитраты совершают такое превращение еще в арбузе. Это происходит из-за неправильного хранения, уточнила она.Ермоленкова напомнила, что характерные признаки наличия нитратов — желтые прожилки и белесые уплотнения, похожие на вату, в мякоти арбуза.Чересчур яркий красный цвет мякоти и слишком глянцевая поверхность арбуза также может сигнализировать об опасности, добавила она.При покупке арбуза Ермоленкова советует обращать внимание на желтое пятно на кожуре — это говорит о том, что он прошел процесс созревания самостоятельно. Об этом же свидетельствует неровная форма плода.Максимально допустимая норма нитратов в арбузе — 60 микрограммов на килограмм, подчеркнула специалист.

https://ria.ru/20210804/arbuz-1744384371.html

https://ria.ru/20210803/arbuz-1744102050.html

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общество, мария розанова