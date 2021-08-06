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Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов
Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов - РИА Новости, 06.08.2021
Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов
Арбузы и дыни, которые подкармливают азотистыми удобрениями, могут спровоцировать развитие рака, рассказала телеканалу "360" врач-диетолог Альбина Ермоленкова. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:27
2021-08-06T10:27
2021-08-06T14:00
общество
мария розанова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Арбузы и дыни, которые подкармливают азотистыми удобрениями, могут спровоцировать развитие рака, рассказала телеканалу "360" врач-диетолог Альбина Ермоленкова.По ее мнению, сами по себе эти удобрения не так опасны, но могут нанести вред организму, если попадают в ЖКТ.Кроме того, иногда нитраты совершают такое превращение еще в арбузе. Это происходит из-за неправильного хранения, уточнила она.Ермоленкова напомнила, что характерные признаки наличия нитратов — желтые прожилки и белесые уплотнения, похожие на вату, в мякоти арбуза.Чересчур яркий красный цвет мякоти и слишком глянцевая поверхность арбуза также может сигнализировать об опасности, добавила она.При покупке арбуза Ермоленкова советует обращать внимание на желтое пятно на кожуре — это говорит о том, что он прошел процесс созревания самостоятельно. Об этом же свидетельствует неровная форма плода.Максимально допустимая норма нитратов в арбузе — 60 микрограммов на килограмм, подчеркнула специалист.
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общество, мария розанова
10:27 06.08.2021 (обновлено: 14:00 06.08.2021)
Врач предупредила о возможности развития рака из-за арбузов
Врач-диетолог Ермоленкова: содержащие нитраты арбузы могут вызывать рак
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Арбузы и дыни, которые подкармливают азотистыми удобрениями, могут спровоцировать развитие рака, рассказала телеканалу "360"
врач-диетолог Альбина Ермоленкова.
По ее мнению, сами по себе эти удобрения не так опасны, но могут нанести вред организму, если попадают в ЖКТ.
"Нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобина. Это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила медик.
Кроме того, иногда нитраты совершают такое превращение еще в арбузе. Это происходит из-за неправильного хранения, уточнила она.
Ермоленкова напомнила, что характерные признаки наличия нитратов — желтые прожилки и белесые уплотнения, похожие на вату, в мякоти арбуза.
Чересчур яркий красный цвет мякоти и слишком глянцевая поверхность арбуза также может сигнализировать об опасности, добавила она.
При покупке арбуза Ермоленкова советует обращать внимание на желтое пятно на кожуре — это говорит о том, что он прошел процесс созревания самостоятельно. Об этом же свидетельствует неровная форма плода.
Максимально допустимая норма нитратов в арбузе — 60 микрограммов на килограмм, подчеркнула специалист.