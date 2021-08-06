https://ria.ru/20210806/apple-1744721685.html
Эксперт раскритиковал планы Apple по сбору пользовательских данных
Эксперт раскритиковал планы Apple по сбору пользовательских данных - РИА Новости, 06.08.2021
Эксперт раскритиковал планы Apple по сбору пользовательских данных
Американская компания Apple, объясняя установку программного обеспечения на мобильные устройства борьбой с детской порнографией, пытается получить юридическое... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T16:45
2021-08-06T16:45
2021-08-06T16:56
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технологии
сша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американская компания Apple, объясняя установку программного обеспечения на мобильные устройства борьбой с детской порнографией, пытается получить юридическое разрешение на доступ к данным на телефоне пользователя, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.Ранее Apple объявила, что оснастит свои мобильные устройства программным обеспечением, которое будет бороться с распространением детской порнографии и выявлять преступления против несовершеннолетних, при необходимости ставя в известность правоохранительные органы. По данным СМИ, нововведение пока предназначено только для США."Она (компания Apple – ред.) хочет анализировать не только те фотографии, которые загружены в облако, но и те фотографии, которые хранятся у вас в телефоне … и компания выбрала идеальное объяснение: "Мы боремся за права детей" … Понятно, что они спокойно могут получить к ним доступ, но вот чтобы юридически это было чисто, нужно ваше разрешение", - сказал Половников.По его словам, это "полностью пересматривает концепцию персональной жизни и персональных данных и их защиты". Если Apple удастся это осуществить, как отмечает эксперт, отсутствие защиты персональных данных будет закреплено юридически.Для того, чтобы защитить свои данные, собеседник агентства рекомендует "следить за тем, чтобы в телефоне не хранилось того, что не должно храниться где-то в общественном месте".
https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html
https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html
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общество, технологии, сша, apple
16:45 06.08.2021 (обновлено: 16:56 06.08.2021)
Эксперт раскритиковал планы Apple по сбору пользовательских данных
Глава Content Review Половников: Apple хочет доступ к данным под предлогом борьбы с педофилией
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Американская компания Apple
, объясняя установку программного обеспечения на мобильные устройства борьбой с детской порнографией, пытается получить юридическое разрешение на доступ к данным на телефоне пользователя, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.
Ранее Apple объявила, что оснастит свои мобильные устройства программным обеспечением, которое будет бороться с распространением детской порнографии и выявлять преступления против несовершеннолетних, при необходимости ставя в известность правоохранительные органы. По данным СМИ, нововведение пока предназначено только для США
.
"Она (компания Apple – ред.) хочет анализировать не только те фотографии, которые загружены в облако, но и те фотографии, которые хранятся у вас в телефоне … и компания выбрала идеальное объяснение: "Мы боремся за права детей" … Понятно, что они спокойно могут получить к ним доступ, но вот чтобы юридически это было чисто, нужно ваше разрешение", - сказал Половников.
По его словам, это "полностью пересматривает концепцию персональной жизни и персональных данных и их защиты". Если Apple удастся это осуществить, как отмечает эксперт, отсутствие защиты персональных данных будет закреплено юридически.
"Теперь это будет еще и юридически закреплено, что ваша жизнь вам больше не принадлежит. За вами наблюдает некая нейросеть, а ответ на все вопросы со стороны пользователя будет только один: "Вы же должны нам доверять, мы же вас не обманем, это все против педофилов", - добавил Половников.
Для того, чтобы защитить свои данные, собеседник агентства рекомендует "следить за тем, чтобы в телефоне не хранилось того, что не должно храниться где-то в общественном месте".