https://ria.ru/20210806/apple-1744721685.html

Эксперт раскритиковал планы Apple по сбору пользовательских данных

Эксперт раскритиковал планы Apple по сбору пользовательских данных - РИА Новости, 06.08.2021

Эксперт раскритиковал планы Apple по сбору пользовательских данных

Американская компания Apple, объясняя установку программного обеспечения на мобильные устройства борьбой с детской порнографией, пытается получить юридическое... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T16:45

2021-08-06T16:45

2021-08-06T16:56

общество

технологии

сша

apple

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американская компания Apple, объясняя установку программного обеспечения на мобильные устройства борьбой с детской порнографией, пытается получить юридическое разрешение на доступ к данным на телефоне пользователя, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.Ранее Apple объявила, что оснастит свои мобильные устройства программным обеспечением, которое будет бороться с распространением детской порнографии и выявлять преступления против несовершеннолетних, при необходимости ставя в известность правоохранительные органы. По данным СМИ, нововведение пока предназначено только для США."Она (компания Apple – ред.) хочет анализировать не только те фотографии, которые загружены в облако, но и те фотографии, которые хранятся у вас в телефоне … и компания выбрала идеальное объяснение: "Мы боремся за права детей" … Понятно, что они спокойно могут получить к ним доступ, но вот чтобы юридически это было чисто, нужно ваше разрешение", - сказал Половников.По его словам, это "полностью пересматривает концепцию персональной жизни и персональных данных и их защиты". Если Apple удастся это осуществить, как отмечает эксперт, отсутствие защиты персональных данных будет закреплено юридически.Для того, чтобы защитить свои данные, собеседник агентства рекомендует "следить за тем, чтобы в телефоне не хранилось того, что не должно храниться где-то в общественном месте".

https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html

https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, сша, apple