https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html

Apple начнет просматривать не только фото, но и сообщения в iPhone

Apple начнет просматривать не только фото, но и сообщения в iPhone - РИА Новости, 06.08.2021

Apple начнет просматривать не только фото, но и сообщения в iPhone

Американская компания Apple официально подтвердила, что внедряет в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото. Мера призвана ограничить... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T12:56

2021-08-06T12:56

2021-08-06T12:56

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская компания Apple официально подтвердила, что внедряет в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото. Мера призвана ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.На системном уровне развернут новые приложения криптографии. Технология позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы, содержащие сцены насилия над детьми. При обнаружении такого контента Apple будет предоставить правоохранительным органам информацию об этом.Помимо сомнительных фотографий, iOS будет отслеживать и содержимое сообщений, получаемых в одноименном приложении. С помощью машинного обучения, система будет предупреждать детей и их родителей о получении или отправке фотографий и ссылок сексуального характера.Наконец, голосовой помощник Siri и "Поиск" вмешаются, если пользователь начнет искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми. Система объяснит юзеру, что интерес к этой теме вреден и опасен.Подобный функционал заработает на iPhone и iPad после выпуска iOS 15, то есть осенью 2021 года. Пока превентивная цензура будет действовать только в США, но компания намерена распространить эту практику и на другие регионы.

https://ria.ru/20210801/prilozhenie-1743899091.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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