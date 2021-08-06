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Наука
https://ria.ru/20210806/apple-1744663330.html
Apple начнет просматривать не только фото, но и сообщения в iPhone
Apple начнет просматривать не только фото, но и сообщения в iPhone - РИА Новости, 06.08.2021
Apple начнет просматривать не только фото, но и сообщения в iPhone
Американская компания Apple официально подтвердила, что внедряет в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото. Мера призвана ограничить... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T12:56
2021-08-06T12:56
наука
технологии
apple
apple ios
apple ipad
apple iphone
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская компания Apple официально подтвердила, что внедряет в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото. Мера призвана ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.На системном уровне развернут новые приложения криптографии. Технология позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы, содержащие сцены насилия над детьми. При обнаружении такого контента Apple будет предоставить правоохранительным органам информацию об этом.Помимо сомнительных фотографий, iOS будет отслеживать и содержимое сообщений, получаемых в одноименном приложении. С помощью машинного обучения, система будет предупреждать детей и их родителей о получении или отправке фотографий и ссылок сексуального характера.Наконец, голосовой помощник Siri и "Поиск" вмешаются, если пользователь начнет искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми. Система объяснит юзеру, что интерес к этой теме вреден и опасен.Подобный функционал заработает на iPhone и iPad после выпуска iOS 15, то есть осенью 2021 года. Пока превентивная цензура будет действовать только в США, но компания намерена распространить эту практику и на другие регионы.
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технологии, apple, apple ios, apple ipad, apple iphone
12:56 06.08.2021
 

Apple начнет просматривать не только фото, но и сообщения в iPhone

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская компания Apple официально подтвердила, что внедряет в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото. Мера призвана ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.
На системном уровне развернут новые приложения криптографии. Технология позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы, содержащие сцены насилия над детьми. При обнаружении такого контента Apple будет предоставить правоохранительным органам информацию об этом.
Помимо сомнительных фотографий, iOS будет отслеживать и содержимое сообщений, получаемых в одноименном приложении. С помощью машинного обучения, система будет предупреждать детей и их родителей о получении или отправке фотографий и ссылок сексуального характера.
Наконец, голосовой помощник Siri и "Поиск" вмешаются, если пользователь начнет искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми. Система объяснит юзеру, что интерес к этой теме вреден и опасен.
Подобный функционал заработает на iPhone и iPad после выпуска iOS 15, то есть осенью 2021 года. Пока превентивная цензура будет действовать только в США, но компания намерена распространить эту практику и на другие регионы.
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