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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210806/aniston-1744526323.html
Дженнифер Энистон рассказала, за какой фильм ей было стыдно
Дженнифер Энистон рассказала, за какой фильм ей было стыдно - РИА Новости, 06.08.2021
Дженнифер Энистон рассказала, за какой фильм ей было стыдно
Американская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей видеорубрики ​​"Let's unpack that" журнала InStyle и рассказала, за какой из своих ранних фильмов ей было... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T00:44
2021-08-06T00:44
культура
дженнифер энистон
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей видеорубрики ​​"Let's unpack that" журнала InStyle и рассказала, за какой из своих ранних фильмов ей было стыдно. Прежде чем Энистон стала звездой, сыграв Рэйчел в сериале "Друзья", она снялась в нескольких картинах, среди которых был хоррор "Лепрекон".Лента Марка Джонса вышла в 1993 году. В ней начинающая актриса появляется в роли девушки-подростка, которую преследует персонаж из ирландского фольклора (Уорик Дэвис). Монстр уверен в том, что она украла его горшок с золотом и должна быть наказана.Сейчас Дженнифер Энистон, которая считается одной из самых успешных актрис Голливуда, призналась, тогда она переживала из-за того, что участие в этой картине разрушит ее карьеру. В 2019 году Энистон рассказывала, что примерно в 2009 году пересматривала "Лепрекона" со своим тогдашним другом Джастином Теру, чтобы весело провести время. Однако ей было не до смеха. По словам актрисы, она постоянно выходила из комнаты, "стыдясь" за свою игру.
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дженнифер энистон, новости культуры, кино и сериалы
00:44 06.08.2021
 

Дженнифер Энистон рассказала, за какой фильм ей было стыдно

© Trimark 1993 Дженнифер Энистон в фильме "Лепрекон"
 Дженнифер Энистон в фильме Лепрекон
© Trimark 1993
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей видеорубрики ​​"Let's unpack that" журнала InStyle и рассказала, за какой из своих ранних фильмов ей было стыдно.
Прежде чем Энистон стала звездой, сыграв Рэйчел в сериале "Друзья", она снялась в нескольких картинах, среди которых был хоррор "Лепрекон".
Лента Марка Джонса вышла в 1993 году. В ней начинающая актриса появляется в роли девушки-подростка, которую преследует персонаж из ирландского фольклора (Уорик Дэвис). Монстр уверен в том, что она украла его горшок с золотом и должна быть наказана.
Сейчас Дженнифер Энистон, которая считается одной из самых успешных актрис Голливуда, призналась, тогда она переживала из-за того, что участие в этой картине разрушит ее карьеру.

"Есть множество фильмов, о которых ты думаешь: "Боже, это просто (кошмар. — Прим. ред.) ... как я потом буду жить с этим? Так неловко", — прокомментировала Энистон, добавив в конце фразы, что имеет в виду фильм "Лепрекон".

В 2019 году Энистон рассказывала, что примерно в 2009 году пересматривала "Лепрекона" со своим тогдашним другом Джастином Теру, чтобы весело провести время. Однако ей было не до смеха. По словам актрисы, она постоянно выходила из комнаты, "стыдясь" за свою игру.
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