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Дженнифер Энистон рассказала, за какой фильм ей было стыдно

Дженнифер Энистон рассказала, за какой фильм ей было стыдно - РИА Новости, 06.08.2021

Дженнифер Энистон рассказала, за какой фильм ей было стыдно

Американская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей видеорубрики ​​"Let's unpack that" журнала InStyle и рассказала, за какой из своих ранних фильмов ей было... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T00:44

2021-08-06T00:44

2021-08-06T00:44

культура

дженнифер энистон

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей видеорубрики ​​"Let's unpack that" журнала InStyle и рассказала, за какой из своих ранних фильмов ей было стыдно. Прежде чем Энистон стала звездой, сыграв Рэйчел в сериале "Друзья", она снялась в нескольких картинах, среди которых был хоррор "Лепрекон".Лента Марка Джонса вышла в 1993 году. В ней начинающая актриса появляется в роли девушки-подростка, которую преследует персонаж из ирландского фольклора (Уорик Дэвис). Монстр уверен в том, что она украла его горшок с золотом и должна быть наказана.Сейчас Дженнифер Энистон, которая считается одной из самых успешных актрис Голливуда, призналась, тогда она переживала из-за того, что участие в этой картине разрушит ее карьеру. В 2019 году Энистон рассказывала, что примерно в 2009 году пересматривала "Лепрекона" со своим тогдашним другом Джастином Теру, чтобы весело провести время. Однако ей было не до смеха. По словам актрисы, она постоянно выходила из комнаты, "стыдясь" за свою игру.

https://ria.ru/20210804/aniston-1744393690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер энистон, новости культуры, кино и сериалы