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В Таджикистане сорвался с обрыва российский альпинист
В Таджикистане сорвался с обрыва российский альпинист - РИА Новости, 06.08.2021
В Таджикистане сорвался с обрыва российский альпинист
Российский альпинист Александр Маслов сорвался с обрыва при восхождении группы на Памире, говорится на сайте посольства в Таджикистане. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T10:15
2021-08-06T10:15
2021-08-06T14:00
происшествия
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ДУШАНБЕ, 6 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Российский альпинист Александр Маслов сорвался с обрыва при восхождении группы на Памире, говорится на сайте посольства в Таджикистане.Это произошло 28 июля в районе ледника Федченко. Туристы направлялись на вершину Сент-Экзюпери. Диппредставительство постоянно находится на связи с группой, родственниками погибшего, представителями турагентства и таджикскими коллегами, проводящими спасательную операцию.Как сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров Таджикистана, 4 августа вертолет МИ-8 погранслужбы республики отправился на поиски альпинистов. Однако, скинув необходимое спасателям оборудование и развернувшись, машина упала. Четверо пассажиров получили ранения, а пилот Сергей Тютин погиб.
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происшествия, таджикистан, душанбе, россия
10:15 06.08.2021 (обновлено: 14:00 06.08.2021)
В Таджикистане сорвался с обрыва российский альпинист
Посольство России в Таджикистане: альпинист сорвался с обрыва при восхождении в горах Памира