https://ria.ru/20210806/alpinist-1744626354.html

В Таджикистане сорвался с обрыва российский альпинист

В Таджикистане сорвался с обрыва российский альпинист - РИА Новости, 06.08.2021

В Таджикистане сорвался с обрыва российский альпинист

Российский альпинист Александр Маслов сорвался с обрыва при восхождении группы на Памире, говорится на сайте посольства в Таджикистане. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T10:15

2021-08-06T10:15

2021-08-06T14:00

происшествия

таджикистан

душанбе

россия

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ДУШАНБЕ, 6 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Российский альпинист Александр Маслов сорвался с обрыва при восхождении группы на Памире, говорится на сайте посольства в Таджикистане.Это произошло 28 июля в районе ледника Федченко. Туристы направлялись на вершину Сент-Экзюпери. Диппредставительство постоянно находится на связи с группой, родственниками погибшего, представителями турагентства и таджикскими коллегами, проводящими спасательную операцию.Как сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров Таджикистана, 4 августа вертолет МИ-8 погранслужбы республики отправился на поиски альпинистов. Однако, скинув необходимое спасателям оборудование и развернувшись, машина упала. Четверо пассажиров получили ранения, а пилот Сергей Тютин погиб.

https://ria.ru/20201211/alpinizm-1588643529.html

таджикистан

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происшествия, таджикистан, душанбе, россия