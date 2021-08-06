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На севере Афин бушует новый лесной пожар
На севере Афин бушует новый лесной пожар - РИА Новости, 06.08.2021
На севере Афин бушует новый лесной пожар
Новый лесной пожар начался в районе Стамата на севере Афин, где 27 июля уже был сильный пожар. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:54
2021-08-06T18:54
в мире
афины
бе-200
лесные пожары в греции
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АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Новый лесной пожар начался в районе Стамата на севере Афин, где 27 июля уже был сильный пожар.Жители Стаматы и Родополи и находящиеся в районе люди получили уведомление об эвакуации с номера 112 экстренных служб."Если вы находитесь в поселениях Родополи и Стамата, эвакуируйтесь сейчас в Афины по проспектам Тисеос и Кифисиас. Лесной пожар в вашем районе", - говорится в уведомлении.Пожар в Стамате был одним из самых сильных за последние дни. На его тушении 27 июля работали более 300 пожарных, 110 машин, 12 вертолетов и девять самолетов, включая российский Бе-200.Сгорели несколько жилых домов в поселениях Стамата и Родополи. Мэр Родополи Василис Клефтакис сообщил ERT, что не менее 20 домов сожжены или повреждены, есть сгоревшие автомобили. Он сказал, что считает пожар результатом поджога. По его словам, сейчас ситуация улучшилась.Позднее СМИ сообщили, что пасечник албанского происхождения арестован за поджог по неосторожности.
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РИА Новости
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96
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в мире, афины, бе-200, лесные пожары в греции
18:54 06.08.2021
 
На севере Афин бушует новый лесной пожар

Новый лесной пожар горит в районе Стамата на севере Афин

© REUTERS / Costas BaltasПожарный во время тушения лесного пожара в пригороде Афин
Пожарный во время тушения лесного пожара в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
© REUTERS / Costas Baltas
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Новый лесной пожар начался в районе Стамата на севере Афин, где 27 июля уже был сильный пожар.
Жители Стаматы и Родополи и находящиеся в районе люди получили уведомление об эвакуации с номера 112 экстренных служб.
"Если вы находитесь в поселениях Родополи и Стамата, эвакуируйтесь сейчас в Афины по проспектам Тисеос и Кифисиас. Лесной пожар в вашем районе", - говорится в уведомлении.
Пожар в Стамате был одним из самых сильных за последние дни. На его тушении 27 июля работали более 300 пожарных, 110 машин, 12 вертолетов и девять самолетов, включая российский Бе-200.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Сгорели несколько жилых домов в поселениях Стамата и Родополи. Мэр Родополи Василис Клефтакис сообщил ERT, что не менее 20 домов сожжены или повреждены, есть сгоревшие автомобили. Он сказал, что считает пожар результатом поджога. По его словам, сейчас ситуация улучшилась.
Позднее СМИ сообщили, что пасечник албанского происхождения арестован за поджог по неосторожности.
 
В миреАфиныБе-200Лесные пожары в Греции
 
 
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