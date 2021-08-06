https://ria.ru/20210806/afiny-1744754733.html
На севере Афин бушует новый лесной пожар
На севере Афин бушует новый лесной пожар - РИА Новости, 06.08.2021
На севере Афин бушует новый лесной пожар
Новый лесной пожар начался в районе Стамата на севере Афин, где 27 июля уже был сильный пожар. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T18:54
2021-08-06T18:54
2021-08-06T18:54
в мире
афины
бе-200
лесные пожары в греции
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АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости. Новый лесной пожар начался в районе Стамата на севере Афин, где 27 июля уже был сильный пожар.Жители Стаматы и Родополи и находящиеся в районе люди получили уведомление об эвакуации с номера 112 экстренных служб."Если вы находитесь в поселениях Родополи и Стамата, эвакуируйтесь сейчас в Афины по проспектам Тисеос и Кифисиас. Лесной пожар в вашем районе", - говорится в уведомлении.Пожар в Стамате был одним из самых сильных за последние дни. На его тушении 27 июля работали более 300 пожарных, 110 машин, 12 вертолетов и девять самолетов, включая российский Бе-200.Сгорели несколько жилых домов в поселениях Стамата и Родополи. Мэр Родополи Василис Клефтакис сообщил ERT, что не менее 20 домов сожжены или повреждены, есть сгоревшие автомобили. Он сказал, что считает пожар результатом поджога. По его словам, сейчас ситуация улучшилась.Позднее СМИ сообщили, что пасечник албанского происхождения арестован за поджог по неосторожности.
https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афины, бе-200, лесные пожары в греции
На севере Афин бушует новый лесной пожар
Новый лесной пожар горит в районе Стамата на севере Афин
АФИНЫ, 6 авг – РИА Новости.
Новый лесной пожар начался в районе Стамата на севере Афин
, где 27 июля уже был сильный пожар.
Жители Стаматы и Родополи и находящиеся в районе люди получили уведомление об эвакуации с номера 112 экстренных служб.
"Если вы находитесь в поселениях Родополи и Стамата, эвакуируйтесь сейчас в Афины по проспектам Тисеос и Кифисиас. Лесной пожар в вашем районе", - говорится в уведомлении.
Пожар в Стамате был одним из самых сильных за последние дни. На его тушении 27 июля работали более 300 пожарных, 110 машин, 12 вертолетов и девять самолетов, включая российский Бе-200
.
Сгорели несколько жилых домов в поселениях Стамата и Родополи. Мэр Родополи Василис Клефтакис сообщил ERT, что не менее 20 домов сожжены или повреждены, есть сгоревшие автомобили. Он сказал, что считает пожар результатом поджога. По его словам, сейчас ситуация улучшилась.
Позднее СМИ сообщили, что пасечник албанского происхождения арестован за поджог по неосторожности.