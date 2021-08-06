17:22 06.08.2021 (обновлено: 17:40 06.08.2021)
Более тысячи человек погибли в результате наступления талибов
ООН: более тысячи человек погибли в результате наступления талибов на города Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulСотрудники службы безопасности Афганистана осматривают здание, поврежденное после подрыва автомобиля в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
ООН, 6 авг - РИА Новости. Более 1 тысячи мирных жителей погибли в результате атак талибов за месяц, заявила спецпредставитель ООН Дебора Лайонс.
"Кампания "Талибана"* в июне-июле по захвату сельских районов добилась существенных территориальных приобретений. С усилившихся позиций они начали атаковать более крупные городские центры", - сказала Лайонс на заседании СБ ООН.
"Боевые действия особенно жестоки в Лашкаргахе, столице провинции Гильменд. С 28 июля... по данным двух ведущих больниц, 104 гражданских лиц погибли и 103 ранены", - сказала Лайонс. Она добавила, что все дороги, ведущие в город, перекрыты талибами, возможна острая нехватка продуктов питания.
По ее словам, в Кандагаре за месяц погибли более 460 человек, в Герате больше 135 человек.
"Только в этих трех случаях речь идет больше чем о 1 тысяче жертв только за последний месяц", - подытожила Лайонс.
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По ее словам, надежды на сокращение числа жертв после подписания договоренностей о выводе американских войск в 2020 году не оправдали ожиданий.
"Мы видим... рост жертв среди гражданских на 50%, и очевидно, что их будет еще много. По мере того, как идет деятельность на поле боя, за столом переговоров в Дохе наблюдается тихий застой, хотя мы должны были увидеть прямо противоположное", - сказала Лайонс.
По ее словам, 18,5 миллионов человек - около половины населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи.
* Террористическая организация, запрещенная в России