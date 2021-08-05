https://ria.ru/20210805/zelenskiy-1744580165.html

Зеленский назвал обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе враньем

Зеленский назвал обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе враньем - РИА Новости, 05.08.2021

Зеленский назвал обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе враньем

Президент Украины Владимир Зеленский назвал враньем обвинения вооруженных сил страны в обстрелах мирных жителей Донбасса. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:53

2021-08-05T19:53

2021-08-05T20:13

в мире

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владимир зеленский

донбасс

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 5 авг- РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал враньем обвинения вооруженных сил страны в обстрелах мирных жителей Донбасса.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."Мы отвечали боевикам только тогда, когда они стреляли по нашим военным. И с момента начала режима прекращения огня в большей части случаев наши ребята держались, понимали, что это провокация, реагировали достаточно профессионально. Но чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям — это все вранье. А с той стороны стреляют по мирным жителям", -сказал Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом", опубликованном в четверг.По его словам, у Киева есть воля к мирному, политико-дипломатическому плану урегулирования ситуации в Донбассе. "Никто не хочет войны", добавил он.

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в мире, киев, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр