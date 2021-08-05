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В Госдуме призвали Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса
В Госдуме призвали Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса - РИА Новости, 05.08.2021
В Госдуме призвали Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:42
2021-08-05T16:42
минск
владимир зеленский
госдума рф
донецкая народная республика
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса.Ранее Зеленский назвал "большой ошибкой" решение оставаться жить в Донбассе тех, кто считает себя русскими, и предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, "искать себе место в России". Он также посоветовал тем, кто "чувствует себя украинцем", оставаться там, так как эта территория, по его словам, "будет деоккупирована в любом случае"."Призываем Зеленского прекратить свои глупые угрозы жителям Донбасса. Они находятся у себя дома и ниоткуда уезжать не будут, как бы этого ни хотелось киевскими проходимцам во власти. Никто не имеет права указывать народу Донбасса, как жить и что делать. При этом киевские власти должны зарубить себе на носу, что Россия никогда не оставит без внимания любые попытки агрессии в отношении соотечественников, проживающих в народных республиках", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, киевские власти своей политикой деления людей на национальности приближают развал Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210802/ukraina-1743971227.html
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минск
донецкая народная республика
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минск, владимир зеленский, госдума рф, донецкая народная республика, михаил шеремет, россия
16:42 05.08.2021
 
В Госдуме призвали Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса

Депутат Госдумы Шеремет призвал Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить угрожать жителям Донбасса.
Ранее Зеленский назвал "большой ошибкой" решение оставаться жить в Донбассе тех, кто считает себя русскими, и предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, "искать себе место в России". Он также посоветовал тем, кто "чувствует себя украинцем", оставаться там, так как эта территория, по его словам, "будет деоккупирована в любом случае".
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"Призываем Зеленского прекратить свои глупые угрозы жителям Донбасса. Они находятся у себя дома и ниоткуда уезжать не будут, как бы этого ни хотелось киевскими проходимцам во власти. Никто не имеет права указывать народу Донбасса, как жить и что делать. При этом киевские власти должны зарубить себе на носу, что Россия никогда не оставит без внимания любые попытки агрессии в отношении соотечественников, проживающих в народных республиках", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские власти своей политикой деления людей на национальности приближают развал Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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МинскВладимир ЗеленскийГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаМихаил ШереметРоссия
 
 
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