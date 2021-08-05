https://ria.ru/20210805/zapad-2021-1744466690.html

Минобороны Белоруссии рассказало о целях и плане учений "Запад-2021"

Минобороны Белоруссии рассказало о целях и плане учений "Запад-2021" - РИА Новости, 05.08.2021

Минобороны Белоруссии рассказало о целях и плане учений "Запад-2021"

Стратегические учения "Запад-2021" носят сугубо оборонительный характер, подтверждают курс Белоруссии на укрепление региональной безопасности, заявил в четверг... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:15

2021-08-05T11:15

2021-08-05T13:11

союзное государство

белоруссия

россия

"запад-2021" (военные учения)

казахстан

министерство обороны белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg

МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Стратегические учения "Запад-2021" носят сугубо оборонительный характер, подтверждают курс Белоруссии на укрепление региональной безопасности, заявил в четверг начальник Генштаба Вооруженных сил республики – первый замминистра обороны Виктор Гулевич."Совместное стратегическое учение "Запад-2021" – это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательства с Российской Федерацией", - сказал Гулевич на брифинге.По словам первого замминистра, в основу учений положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с "возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку"."При его разработке (замысла учений – ред.) использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства", - отметил Гулевич."Его (учения - ред.) проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры, проверить готовность и способность региональной группировки войск выполнить задачи по предназначению", - добавил замминистра.Число участников стратегических учений "Запад-2021" на территории Белоруссии составит около 12,8 тысячи, среди них будут 2500 военнослужащих из России и до 50 – из Казахстана.По словам первого замминистра, для отработки задач учений на территории Белоруссии будут задействованы 230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО "Домановский", 210-й авиационный полигон "Ружанский" и полигон "Брестский"."На территории Российской Федерации от Вооруженных сил Беларуси в учении примут участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано боле 30 единиц боевой техники", - проинформировал Гулевич.Он также констатировал, что создаваемый вокруг учений ажиотаж "уже стал своего рода традицией", и особенно в этом плане наряду с западными соседями выделяется партнер Белоруссии с юга – Украина. "И здесь возникает стойкое ощущение дежавю. Информационная шумиха, создаваемая с подачи так называемых аналитиков и экспертов, голословно утверждающих, что совместное учение является лишь ширмой для размещения российских войск и развязывания агрессии против третьих стран, ничего кроме сожаления и саркастической улыбки не вызывает", - заявил Гулевич.Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.Как указал Гулевич, руководствуясь положениями Венского документа 2011 года, Белоруссия еще в конце 2020 года официально уведомила стран-участниц ОБСЕ об учениях "Запад-2021"."Нами разосланы приглашения для наблюдения за предстоящими учениями представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольстве своих стран в Беларуси. В дополнении к ним для наблюдения за активной фазой учения будет осуществлена аккредитация представителей СМИ", - сообщил первый замглавы минобороны.Он также отметил, что по окончании учений в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника ВС Белоруссии возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения ВС РФ покинут территорию республики.Ранее глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин пригласил казахстанский контингент к участию в белорусско-российских стратегических учениях "Запад-2021".

https://ria.ru/20210623/platsdarm-1738205089.html

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741162857.html

https://ria.ru/20210309/armiya-1600439886.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576552312.html

белоруссия

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, "запад-2021" (военные учения), казахстан, министерство обороны белоруссии