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ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Яблоко" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Яблоко" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021

ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Яблоко" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Яблоко", следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:46

2021-08-05T17:46

2021-08-05T17:46

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Яблоко", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Яблоко" в количестве 300 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в четверг.По итогам проверки из списка исключены три человека, один из которых в связи с привлечением к административной ответственности по статье за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской символики либо атрибутики, или символики другой запрещённой организации, из-за чего кандидат не обладает пассивным избирательным правом до следующего года.Также двое кандидатов исключены из списка в связи с наличием иностранного гражданства. Ранее один кандидат был исключен из списка по решению партии в связи с его кончиной.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Яблока" и список кандидатов по одномандатным округам. Председатель партии Николай Рыбаков стал единственным кандидатом в общефедеральной части списка.Также ЦИК РФ направил в партию " Яблоко " извещение о выявленных недостатках в документах. Как поясняла секретарь ЦИК Наталья Бударина, по результатам проверки получена информация из Минюста в отношении двух кандидатов, включенных в федеральный список, в том числе Андрея Пивоварова, экс-председателя и учредителя организации "Открытый Петербург", включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов. Также ЦИК запросил у партии пояснения по поводу того, что включённая в список Марина Агальцова получала денежные средства от организации "Институт права и публичной политики", включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагентов. Бударина напомнила, что согласно требованиям закона, сведения о том, что кандидат является лицом, аффилированным с организацией, выполняющей функции иноагента, должны быть указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а затем и в бюллетене. Однако кандидаты эти сведения не указали.Как позднее сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в Центризбирком поступило уведомление от уполномоченного партии " Яблоко ", которым дополняются сведения о кандидате Пивоварове, в частности, указывается, что Пивоваров является лицом, аффилированным с иностранным агентом.Также поступили сведения и от и Агальцовой, согласно которым "есть основания ее не причислять к лицам, аффилированным с иностранными агентами"."Партией были представлены изменения в сведения о кандидате, в том числе о кандидате Пивоварове Андрее Сергеевиче в части указания сведений об аффилированности кандидата с выполняющим функции иностранного агента лицом. Информация подтверждается результатами проверки, проведённой Минюстом РФ. Таким образом, в составе федерального списка кандидатов партии "Яблоко" выдвинут кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом. Данная информация о кандидате будет отражена в данных о кандидате, в данных о федеральном списке кандидатов "Яблока", в базе данных ГАС "Выборы" и сведениях, размещаемых на интернет-портале Госуслуг", - пояснил член ЦИК Антон Лопатин на заседании ЦИК в четверг.Он добавил, что после регистрации федерального списка партии в избирательном бюллетене по избирательному округу номер 89 будет указано, что в составе федерального списка кандидатов выдвинут кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом. Соответствующая информация должна быть в агитационных материалах партии, в помещении для голосования на информационном стенде.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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политика, госдума рф, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, россия