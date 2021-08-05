Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/vybory-1744488210.html
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму
Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:52
2021-08-05T13:08
политика
технологии
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599143047_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_fd0781dabaa347e9a07343950a8fc2ce.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, объектов с видеонаблюдением и оффлайн (без трансляции, но с сохранением записей) – более 5,6 тысячи.Объектов, оборудованных устройствами видеофиксации с дальнейшим сохранением записей – более 36,2 тысячи.На участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98% избирателей, отметила она."Видеонаблюдение в таких масштабах, как в России, не применяет ни одна страна. Все понимают, что в условиях киберопасности это непозволительная роскошь. Видеонаблюдение применялось только в ряде стран в постсоветском пространстве. Но мы понимаем, что должны преодолевать недоверие участников избирательного процесса, критиков и поэтому предложили схему, которая отвечает всем современным требованиям", - подчеркнула председатель ЦИК.Видеозаписи с выборов в ГД будут храниться в течение года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Год все видеозаписи будут храниться. Мы продумываем процедуру, чтобы никаких бюрократических проволочек, если действительно они потребуются в качестве доказательств каких-либо нарушений", - сказала Памфилова на мероприятии ЦИК в четверг.Ранее ЦИК отказался от трансляции с избирательных участков для обычных граждан в интернет. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях", в том числе наблюдателям в штабах общественного наблюдения.
https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html
https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599143047_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_01e6d956b98f2bf853dda13dfb499b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, технологии, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
12:52 05.08.2021 (обновлено: 13:08 05.08.2021)
 
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Председатель ЦИК Памфилова: видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Поскольку голосование будет проходить три дня, 17, 18 и 19 сентября, три дня и три ночи, в третью ночь идет подсчет голосов, будет осуществляться видеонаблюдение. Это около 72 часов непрерывной трансляции", - сказала Памфилова на мероприятии в ЦИК в четверг.
По ее словам, объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, объектов с видеонаблюдением и оффлайн (без трансляции, но с сохранением записей) – более 5,6 тысячи.
Объектов, оборудованных устройствами видеофиксации с дальнейшим сохранением записей – более 36,2 тысячи.
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 11:49
В ЦИК выразили сожаление из-за отказа БДИПЧ наблюдать за выборами в России
На участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98% избирателей, отметила она.
"Видеонаблюдение в таких масштабах, как в России, не применяет ни одна страна. Все понимают, что в условиях киберопасности это непозволительная роскошь. Видеонаблюдение применялось только в ряде стран в постсоветском пространстве. Но мы понимаем, что должны преодолевать недоверие участников избирательного процесса, критиков и поэтому предложили схему, которая отвечает всем современным требованиям", - подчеркнула председатель ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 12:06
Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах
Видеозаписи с выборов в ГД будут храниться в течение года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Год все видеозаписи будут храниться. Мы продумываем процедуру, чтобы никаких бюрократических проволочек, если действительно они потребуются в качестве доказательств каких-либо нарушений", - сказала Памфилова на мероприятии ЦИК в четверг.
Ранее ЦИК отказался от трансляции с избирательных участков для обычных граждан в интернет. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях", в том числе наблюдателям в штабах общественного наблюдения.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаТехнологииГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
Лента новостейМолния