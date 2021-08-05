12:52 05.08.2021 (обновлено: 13:08 05.08.2021)
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму
Председатель ЦИК Памфилова: видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Поскольку голосование будет проходить три дня, 17, 18 и 19 сентября, три дня и три ночи, в третью ночь идет подсчет голосов, будет осуществляться видеонаблюдение. Это около 72 часов непрерывной трансляции", - сказала Памфилова на мероприятии в ЦИК в четверг.
По ее словам, объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, объектов с видеонаблюдением и оффлайн (без трансляции, но с сохранением записей) – более 5,6 тысячи.
Объектов, оборудованных устройствами видеофиксации с дальнейшим сохранением записей – более 36,2 тысячи.
На участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98% избирателей, отметила она.
"Видеонаблюдение в таких масштабах, как в России, не применяет ни одна страна. Все понимают, что в условиях киберопасности это непозволительная роскошь. Видеонаблюдение применялось только в ряде стран в постсоветском пространстве. Но мы понимаем, что должны преодолевать недоверие участников избирательного процесса, критиков и поэтому предложили схему, которая отвечает всем современным требованиям", - подчеркнула председатель ЦИК.
Видеозаписи с выборов в ГД будут храниться в течение года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Год все видеозаписи будут храниться. Мы продумываем процедуру, чтобы никаких бюрократических проволочек, если действительно они потребуются в качестве доказательств каких-либо нарушений", - сказала Памфилова на мероприятии ЦИК в четверг.
Ранее ЦИК отказался от трансляции с избирательных участков для обычных граждан в интернет. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях", в том числе наблюдателям в штабах общественного наблюдения.