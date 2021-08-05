https://ria.ru/20210805/vybory-1744488210.html

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму - РИА Новости, 05.08.2021

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:52

2021-08-05T12:52

2021-08-05T13:08

политика

технологии

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599143047_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_fd0781dabaa347e9a07343950a8fc2ce.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах в Госдуму будет длиться не менее 72 часов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, объектов с видеонаблюдением и оффлайн (без трансляции, но с сохранением записей) – более 5,6 тысячи.Объектов, оборудованных устройствами видеофиксации с дальнейшим сохранением записей – более 36,2 тысячи.На участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98% избирателей, отметила она."Видеонаблюдение в таких масштабах, как в России, не применяет ни одна страна. Все понимают, что в условиях киберопасности это непозволительная роскошь. Видеонаблюдение применялось только в ряде стран в постсоветском пространстве. Но мы понимаем, что должны преодолевать недоверие участников избирательного процесса, критиков и поэтому предложили схему, которая отвечает всем современным требованиям", - подчеркнула председатель ЦИК.Видеозаписи с выборов в ГД будут храниться в течение года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Год все видеозаписи будут храниться. Мы продумываем процедуру, чтобы никаких бюрократических проволочек, если действительно они потребуются в качестве доказательств каких-либо нарушений", - сказала Памфилова на мероприятии ЦИК в четверг.Ранее ЦИК отказался от трансляции с избирательных участков для обычных граждан в интернет. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях", в том числе наблюдателям в штабах общественного наблюдения.

https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия