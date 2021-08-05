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Клишас ответил на призыв "Партии роста" перенести выборы на декабрь
Клишас ответил на призыв "Партии роста" перенести выборы на декабрь - РИА Новости, 05.08.2021
Клишас ответил на призыв "Партии роста" перенести выборы на декабрь
Парламентские выборы в РФ пройдут в установленный законом срок, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:01
2021-08-05T12:01
2021-08-05T12:01
политика
госдума рф
андрей клишас
партия роста
сергей демин
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Парламентские выборы в РФ пройдут в установленный законом срок, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение Партии роста перенести голосование.Ранее зампред Партии роста Сергей Демин заявил, что партия просит рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией, письмо направлено в ЦИК."Сроки выборов в Госдуму определены в федеральном законе. Дата определена указом президента", - сказал Клишас.Он отметил, что "задача ЦИК - организовать проведение выборов в соответствии с законом, а не определять сроки их проведения". "Выборы пройдут в установленный в законе срок", - заключил политик.
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политика, госдума рф, андрей клишас, партия роста, сергей демин, россия
Клишас ответил на призыв "Партии роста" перенести выборы на декабрь
Сенатор Клишас: парламентские выборы пройдут в установленный законом срок