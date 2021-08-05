Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/vybory-1744478170.html
Клишас ответил на призыв "Партии роста" перенести выборы на декабрь
Клишас ответил на призыв "Партии роста" перенести выборы на декабрь - РИА Новости, 05.08.2021
Клишас ответил на призыв "Партии роста" перенести выборы на декабрь
Парламентские выборы в РФ пройдут в установленный законом срок, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:01
2021-08-05T12:01
политика
госдума рф
андрей клишас
партия роста
сергей демин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90f4751fe15af1a4ba1759eb4e27542c.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Парламентские выборы в РФ пройдут в установленный законом срок, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение Партии роста перенести голосование.Ранее зампред Партии роста Сергей Демин заявил, что партия просит рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией, письмо направлено в ЦИК."Сроки выборов в Госдуму определены в федеральном законе. Дата определена указом президента", - сказал Клишас.Он отметил, что "задача ЦИК - организовать проведение выборов в соответствии с законом, а не определять сроки их проведения". "Выборы пройдут в установленный в законе срок", - заключил политик.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b411cb372058ddd7b8c2712719ea4987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, андрей клишас, партия роста, сергей демин, россия
12:01 05.08.2021
 
Клишас ответил на призыв "Партии роста" перенести выборы на декабрь

Сенатор Клишас: парламентские выборы пройдут в установленный законом срок

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Парламентские выборы в РФ пройдут в установленный законом срок, заявил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, комментируя предложение Партии роста перенести голосование.
Ранее зампред Партии роста Сергей Демин заявил, что партия просит рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией, письмо направлено в ЦИК.
"Сроки выборов в Госдуму определены в федеральном законе. Дата определена указом президента", - сказал Клишас.
Он отметил, что "задача ЦИК - организовать проведение выборов в соответствии с законом, а не определять сроки их проведения". "Выборы пройдут в установленный в законе срок", - заключил политик.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаГосдума РФАндрей КлишасПартия РостаСергей ДеминРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния