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"Партия роста" попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму на декабрь
"Партия роста" попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму на декабрь - РИА Новости, 05.08.2021
"Партия роста" попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму на декабрь
Партия Роста просит рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией, письмо направлено в ЦИК, сказал заместитель... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:16
2021-08-05T10:16
2021-08-05T10:16
политика
единая россия
партия роста
сергей демин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия Роста просит рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией, письмо направлено в ЦИК, сказал заместитель председателя Партии роста Сергей Демин."Если будет ухудшение ситуации (с пандемией) продолжаться, то к сентябрю ситуация станет еще более тяжёлой, мы предлагаем рассмотреть как вариант возможность переноса выборов с сентября месяца на декабрь, своё мнение мы изложили в письме, которое направляем в ЦИК и просим ЦИК рассмотреть его", - сказал Демин в ходе церемонии подписания соглашения "Единой России" об эпидбезопасности.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, единая россия, партия роста, сергей демин
"Партия роста" попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму на декабрь
"Партия роста" попросила ЦИК рассмотреть возможность переноса думских и иных выборов на декабрь