https://ria.ru/20210805/vybory-1744455111.html

"Партия роста" попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму на декабрь

"Партия роста" попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму на декабрь - РИА Новости, 05.08.2021

"Партия роста" попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму на декабрь

Партия Роста просит рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией, письмо направлено в ЦИК, сказал заместитель... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:16

2021-08-05T10:16

2021-08-05T10:16

политика

единая россия

партия роста

сергей демин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_0:136:2813:1718_1920x0_80_0_0_1f3c1886760fc5a0a5d7e9d137f532ba.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия Роста просит рассмотреть возможность переноса выборов с сентября на декабрь из-за ситуации с пандемией, письмо направлено в ЦИК, сказал заместитель председателя Партии роста Сергей Демин."Если будет ухудшение ситуации (с пандемией) продолжаться, то к сентябрю ситуация станет еще более тяжёлой, мы предлагаем рассмотреть как вариант возможность переноса выборов с сентября месяца на декабрь, своё мнение мы изложили в письме, которое направляем в ЦИК и просим ЦИК рассмотреть его", - сказал Демин в ходе церемонии подписания соглашения "Единой России" об эпидбезопасности.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, партия роста, сергей демин