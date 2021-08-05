https://ria.ru/20210805/voz-1744597367.html
Глава ВОЗ предупредил о "периоде реальной опасности" для человечества
Глава ВОЗ предупредил о "периоде реальной опасности" для человечества - РИА Новости, 06.08.2021
Глава ВОЗ предупредил о "периоде реальной опасности" для человечества
Человечеству сейчас грозит настоящая опасность из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на успехи в вакцинации, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос... РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-05T23:35
2021-08-05T23:35
2021-08-06T04:43
распространение коронавируса
в мире
общество
воз
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Человечеству сейчас грозит настоящая опасность из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на успехи в вакцинации, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус."Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются", — сказал Гебрейесус. Текст его выступления опубликован на сайте организации.Как пояснил глава ВОЗ, к росту числа случаев заболевания COVID-19 приводит то, что люди перестают соблюдать ограничения на социальные контакты, системы здравоохранения работают непоследовательно, а темпы вакцинации неравномерные.Накануне Гебрейесус также призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября.По оценкам ВОЗ, в мире сохраняется глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.
https://ria.ru/20210804/revaktsinatsiya-1744414475.html
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в мире, общество, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19
23:35 05.08.2021 (обновлено: 04:43 06.08.2021)
Глава ВОЗ предупредил о "периоде реальной опасности" для человечества
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за коронавируса