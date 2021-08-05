https://ria.ru/20210805/voz-1744597367.html

Глава ВОЗ предупредил о "периоде реальной опасности" для человечества

Глава ВОЗ предупредил о "периоде реальной опасности" для человечества - РИА Новости, 06.08.2021

Глава ВОЗ предупредил о "периоде реальной опасности" для человечества

Человечеству сейчас грозит настоящая опасность из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на успехи в вакцинации, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос... РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-05T23:35

2021-08-05T23:35

2021-08-06T04:43

распространение коронавируса

в мире

общество

воз

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Человечеству сейчас грозит настоящая опасность из-за распространения коронавирусной инфекции, несмотря на успехи в вакцинации, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус."Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются", — сказал Гебрейесус. Текст его выступления опубликован на сайте организации.Как пояснил глава ВОЗ, к росту числа случаев заболевания COVID-19 приводит то, что люди перестают соблюдать ограничения на социальные контакты, системы здравоохранения работают непоследовательно, а темпы вакцинации неравномерные.Накануне Гебрейесус также призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября.По оценкам ВОЗ, в мире сохраняется глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, и в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить про ревакцинацию.

https://ria.ru/20210804/revaktsinatsiya-1744414475.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19